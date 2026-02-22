Instituto Politécnico Armando de la Rosa reajusta sus actividades docentes

Los estudiantes mantienen las actividades en otros centros de sus respectivos municipios, una adecuación necesaria ante el desabastecimiento de combustible que enfrenta el país

Estudiantes del IPI Armando de la Rosa fueron recibidos en el Centro Politécnico José Ramón Fuerte, de Cabaiguán. (Foto: Educación Cabaiguán/Facebook)

Al igual que el resto de los centros de este tipo en Cuba, el Instituto Politécnico (IPI) Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus, se enfrenta a varios reajustes necesarios para dar continuidad al curso escolar 2025-2026 en medio del agudo desabastecimiento de combustible que enfrenta el país.

Dayami Mursulí, directora de la institución, explicó: “Para dar continuidad al proceso docente los estudiantes de la cabecera provincial fueron vinculados al Instituto Politécnico Carlos de la Torre para recibir las asignaturas de formación general, mientras el resto de nuestros educandos hicieron lo propio en los centros educativos que fueron destinados para ello en sus respectivos municipios”.

Asimismo, destacó que en el caso de Geocuba, Gestión Documental, Secretariado de Derecho y Derecho Judicial recibirán la docencia en las aulas anexas, en tanto las especialidades de Informática, Bibliotecología, Ordenamiento territorial en el Centro Politécnico Carlos de la Torre.

Las asignaturas técnicas, por su parte, serán impartidas por varios especialistas en los ocho municipios espirituanos.

Los estudiantes que viven en zonas rurales y de complejo acceso se acogerán a la modalidad virtual hasta que puedan incorporarse a los centros destinados para ello en comunidades cercanas.

De igual forma, los profesores, guías y el consejo de dirección del IPI Armando de la Rosa realizarán el seguimiento necesario para verificar la asistencia de los estudiantes a clases, apoyarlos y conducirlos durante esta etapa semipresencial por la que estarán transitando durante las próximas semanas.