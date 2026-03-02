Irán ataca la oficina de Netanyahu

Las fuerzas de Irán atacaron la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según comunicaron este lunes los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)

Los CGRI afirmaron que el destino del jefe del Gobierno israelí está «en el limbo». (Foto: Internet)

«La oficina del primer ministro del régimen sionista y la sede del comandante de la Fuerza Aérea del régimen fueron atacadas y gravemente impactadas por las Fuerzas Armadas de la República Islámica en los selectivos y sorpresivos ataques de misiles Khyber de la décima oleada», reza el comunicado, citado por IRNA.

Los CGRI afirmaron que el destino del jefe del Gobierno israelí está «en el limbo».

Asimismo, indicaron que «los exitosos ataques con misiles de Irán» de la décima oleada se centraron en la zona gubernamental israelí, añadiendo que proporcionarán información adicional más adelante.

-Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

-Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

-En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.