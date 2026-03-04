Irán ataca objetivos militares de EEUU en el Golfo y el océano Índico

Unidades navales iraníes llevaron a cabo una operación con misiles contra un objetivo estratégico estadounidense a unos 600 kilómetros de distancia en el océano Índico

La Guardia revolucionaria iraní atacó con misiles un destructor estadounidense en el océano Índico.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció este miércoles que sus fuerzas ejecutaron varios ataques contra objetivos militares estadounidenses en el Golfo y el océano Índico.

Según un comunicado difundido por el CGRI, unidades navales iraníes llevaron a cabo una operación con misiles contra un objetivo estratégico estadounidense a unos 600 kilómetros de distancia en el océano Índico.

La fuente aseguró que un destructor estadounidense, que se encontraba reabasteciéndose de combustible desde un buque de suministro a unos 650 kilómetros de la costa iraní, fue alcanzado durante el ataque.

De acuerdo con el comunicado, el buque fue impactado con misiles Qadr-380 y Talayeh, lo que provocó un incendio de grandes proporciones a bordo de ambas embarcaciones.

Las autoridades iraníes afirmaron que el fuego generado tras el impacto fue de tal magnitud que “la oscuridad cubrió el cielo del océano”.

Por otra parte, el CGRI informó sobre ataques contra efectivos militares estadounidenses desplegados en varios países del Golfo.

Según esa entidad, una operación en Dubái tuvo como objetivo a unos 160 marines estadounidenses «y provocó la muerte de alrededor de 100 de ellos».

El comunicado también mencionó ataques con misiles y drones contra una base estadounidense en la zona de Sheikh Isa, en Baréin, así como acciones contra fuerzas estadounidenses en Kuwait mediante decenas de drones de ataque.

En un contexto relacionado, dos fuentes citadas por el diario estadounidense The Washington Post señalaron que un dron, presuntamente de origen iraní, atacó el lunes último una instalación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ubicada dentro de la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita.