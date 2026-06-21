Irán: Presidente destaca beneficios del acuerdo con Estados Unidos

Pezeshkian indicó que, con el comienzo de las negociaciones, se espera la devolución de seis mil millones de dólares pertenecientes a Irán y retenidos en Qatar

Pezeshkian dijo que el entendimiento alcanzado con Washington abre perspectivas positivas para la economía nacional. (Foto: PL)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este domingo que los términos del acuerdo alcanzado con Estados Unidos favorecen a su país y expresó confianza en la recuperación de recursos financieros congelados en el exterior.

Durante su intervención en la 33 Conferencia de Política Monetaria y Bancaria, celebrada en Teherán, el mandatario dijo que el entendimiento alcanzado con Washington abre perspectivas positivas para la economía nacional y permitirá avanzar en asuntos financieros considerados prioritarios por las autoridades iraníes.

Pezeshkian indicó que, con el comienzo de las negociaciones, se espera la devolución de seis mil millones de dólares pertenecientes a Irán y retenidos en Qatar, recursos que, según afirmó, serán incorporados al tesoro nacional.

El jefe de Estado sostuvo además que uno de los principales puntos planteados por Estados Unidos está relacionado con la cuestión nuclear, y reiteró la posición oficial iraní de que la posesión de armas nucleares no forma parte de los objetivos estratégicos de la República Islámica.

Las sanciones impuestas durante años por Washington provocaron el congelamiento de ingresos petroleros iraníes en diversas entidades bancarias extranjeras, por lo que Teherán considera el levantamiento de esas restricciones y la liberación de activos bloqueados como elementos esenciales de cualquier acuerdo.

En otro acto celebrado en la capital iraní, Pezeshkian alertó sobre las repercusiones sociales derivadas de las dificultades económicas que enfrenta el país.

El mandatario afirmó que la unidad nacional constituye la principal fortaleza de Irán y aseguró que la cohesión interna desempeñó un papel determinante para propiciar el actual proceso de diálogo con Estados Unidos.

Según explicó, los adversarios de Irán apostaban por una mayor fragmentación social, pero la solidaridad de la población permitió fortalecer la posición negociadora del país.

Pezeshkian reconoció asimismo las dificultades económicas que afectan a amplios sectores de la ciudadanía y manifestó preocupación por el impacto de la situación sobre las condiciones de vida de la población.

«Me preocupa la incapacidad de satisfacer al pueblo y la posibilidad de que los ciudadanos salgan a las calles a protestar», expresó el presidente, quien reiteró su compromiso de impulsar medidas orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales.

El proceso de conversaciones entre Irán y Estados Unidos comenzó este domingo en la localidad suiza de Bürgenstock, en el marco del denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, impulsado con mediación de Pakistán.

El acuerdo, anunciado el pasado 14 de junio, contempla una hoja de ruta para resolver diferencias bilaterales mediante el diálogo y la negociación, además de incluir asuntos relacionados con la seguridad regional, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de determinadas restricciones económicas.

Las partes prevén desarrollar un ciclo de negociaciones de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, el régimen de sanciones y otros temas de interés mutuo.