Islandy González Díaz: un futuro prometedor

Así podríamos resumir el porvenir de este universitario espirituano, quien, actualmente cursa el tercer año de la carrera de Licenciatura en Educación Informática en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez

Al concluir su etapa universitaria Islandy espera sumarse al claustro docente para seguir aprendiendo y formando a otros jóvenes. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

“Siempre me gustaron mucho la Informática y la docencia, por eso elegí está carrera que me permitía fusionar esas dos pasiones”, asegura Islandy González Díaz, un joven universitario espirituano que actualmente cursa el tercer año de la carrera Licenciatura en Educación Informática de la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).

Comenzó su formación superior con un objetivo: convertirse en docente de gran valía en todo lo relacionado con el aprendizaje de la especialidad.

Con esa idea y recién llegado a la casa de altos estudios espirituana decidió sumarse a un grupo de trabajo científico-estudiantil especializado en la enseñanza y puesta en práctica de la educación con el empleo de la Inteligencia Artificial, un proyecto en el que, junto a otros jóvenes, ha crecido.

Islandy se ha sumado a proyectos extensionistas, entre ellos Didactike QR para formar capacidades en la población espirituana en todo lo referente al uso de las plataformas de pago. (Foto: Cortesía de la UNISS.)

“Nos percatamos de que algunos profesores tenían dudas en cuanto al uso de la Inteligencia Artificial, a partir de allí llevamos a cabo actividades de capacitación. Como resultado del mismo fue redactado un artículo científico enfocado en la conformación de una asignatura optativa especializada para que quienes egresamos de estas carreras tengamos bases sólidas en un tema que es el presente y el futuro de la informática y las telecomunicaciones”, asegura.

El artículo, por su relevancia, fue publicado en la revista de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI).

Más tarde, Islandy tuvo la oportunidad de incorporarse como investigador en el proyecto de gestión del conocimiento para el desarrollo de la capacidad innovadora en la cadena alimentaria de hortalizas en el municipio de Sancti Spíritus, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), que persigue aprovechar las potencialidades de estudiantes con amplia trayectoria investigativa y que, además, puedan ser remunerados por su trabajo.

“En segundo año incursioné como alumno ayudante en la asignatura Aplicaciones Digitales Educativas II bajo la tutoría del profesor José Álvarez Farfán, lo que me permitió, también, categorizarme como Auxiliar Técnico de la Docencia”, precisa Islandy.

Apunta que la carrera ha sido una plataforma para catalizar su labor investigativa y presentar estos resultados en importantes eventos nacionales, entre los que destacan Universidad, la décima edición del Festival de Clases 2025 y, a nivel internacional, de forma online, eventos convocados por universidades de Guatemala, Panamá y Argentina.

De igual forma, Islandy se ha sumado a varios proyectos extensionistas, entre ellos Didactike QR, que le ha permitido tributar a la formación de capacidades para el uso de las plataformas de pago (Transfermóvil, EnZona y Ticket) en la población espirituana.

En estos momentos lleva a cabo sus prácticas laborales en el Centro Mixto Antonio Maceo, de Taguasco, municipio del que este joven es oriundo y donde imparte docencia especializada en el área de la Informática para los estudiantes de décimo grado.

“La carrera ha puesto en mis manos las herramientas necesarias para formarme como docente, además de ser la mejor plataforma para dar a conocer mi trabajo como investigador y llevarlo a instancias soñadas para mí”, refiere.

Precisamente, la carrera de Licenciatura en Educación Informática de la UNISS se prepara para enfrentarse en los próximos meses a un riguroso proceso de acreditación, donde los estudiantes asumen un papel protagónico.

“Desde que lo supe me sumé, de forma activa, al grupo de trabajo que está detrás de la acreditación, para poner mis competencias a su servicio; ello me permitió apoyar en la recopilación de datos necesarios y la digitalización de los informes que serán presentados”, acota Islandy.

Asimismo, agradece profundamente al claustro de esta carrera, que con su excelencia hace brillar a sus discípulos; de ahí el entusiasmo de Islandy por sumarse, siempre nutriéndose de la experiencia de estos incansables docentes.

“A quienes están dudando si optar o no por esta carrera los exhorto a elegirla como formación universitaria, pues estoy seguro de que será el lugar perfecto para crecer a nivel profesional y personal, además de seguir aprendiendo y formarse como docentes de alto aprovechamiento”, concluye.