La unidad como factor decisivo ante los nuevos retos del país

Así trascendió en el Pleno Extraordinario del Comité Municipal del Partido en Yaguajay, donde el papel de vanguardia de la militancia resulta fundamental para enfrentar los restos actuales

Una vez más se insistió en el papel de vanguardia de la militancia comunista ante los desafíos actuales. (Foto: Luis Francisco Jacomino/Escambray)

Incrementar la producción de alimentos con todas las alternativas posibles, incluida la entrega de tierras a quienes quieran cultivarlas, sumar rubros exportables desde las potencialidades que tiene el territorio y asegurar los servicios vitales a la población deben ser prioridades en Yaguajay, de acuerdo con Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, al intervenir en el pleno extraordinario efectuado en ese municipio.

Según el informe sobre la implementación de los acuerdos del XI Pleno del Comité Central del Partido y las proyecciones de trabajo para el actual año, unido al Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, los yaguajayenses tienen ante sí importantes retos en el orden económico y social, donde cada militante debe ser un protagonista de las soluciones ante los desafíos que impone la creciente presión económica y política por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En este escenario se requiere cambiar métodos y estilos de trabajo, desterrar justificaciones, trabas burocráticas, y lograr mejor vinculación con la base, donde la militancia partidista debe ser vanguardia y principal promotora de los cambios que requieren la producción y los servicios, enfatizó la dirigente.

Las intervenciones en el pleno partidista emanaron desde los hombres y mujeres que están apegados a la tierra, quienes ratificaron la disposición de contribuir a mejorar los indicadores productivos en actividades como la ganadería y los cultivos varios, aprovechando posibilidades e inversiones que contribuyan al cambio de la matriz energética y la recuperación de renglones que aporten divisas para fortalecer la economía y los procesos de la empresa estatal.

Yumar Castro Álvarez, miembro del Buró Provincial de la organización partidista, destacó que, dada la complejidad del momento, los militantes tienen la responsabilidad de elevar las motivaciones, contribuir a implementar mecanismos de control más eficientes en la esfera productiva y lograr mejor articulación entre el sector estatal y no estatal. Unido a ello, se requiere de mayor disciplina, austeridad y profundidad en los análisis de las estructuras en la base.

Al resumir el Pleno Extraordinario del Partido en Yaguajay, Deivy Pérez Martín exhortó a trabajar en este año 2026 con el espíritu y los conceptos del XI Pleno del Comité Central del Partido, como homenaje al centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.