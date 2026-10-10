Las ciencias sociales no son lujo, sino urgencia

Con esa idea sesionó en Sancti Spíritus la III Conferencia Provincial de las Ciencias Sociales y Humanísticas, donde se debatieron proyectos sobre diversas temáticas de impacto

En el evento se expusieron algunos ejemplos positivos logrados aquí con la inserción de especialistas en las Ciencias Sociales. (Foto: Mary Luz Borrego/ Escambray)

La idea de que actualmente las Ciencias Sociales y Humanísticas no constituyen un lujo, sino una urgencia primó en la III Conferencia Provincial sobre esa temática, que se desarrolló en la ciudad espirituana, con la participación de medio centenar de expertos e invitados, presidida por el eslogan “Promoviendo la innovación social”.

El encuentro inició con una conferencia especializada del doctor José Neira Milián titulada “Las ciencias sociales y su contribución a las políticas públicas en el territorio espirituano”, que generó un amplio debate en el auditorio, donde se socializaron varios proyectos y buenas prácticas.

Entre las ideas abordadas aparece la problemática actual de que no pocas veces se hace ciencia sin considerar el impacto social, ni diagnosticar, monitorear y considerar las expectativas públicas y, por ello, el resultado no siempre resulta el esperado y algunos proyectos no fructifican.

En este sentido, en el evento se expusieron algunos ejemplos positivos logrados aquí con la inserción de especialistas en las Ciencias Sociales: los proyectos Fuentes Renovables de Energía como apoyo al desarrollo local en comunidades intrincadas de Cuba; ciencia y sostenibilidad en la transición energética del transporte urbano; y el ensayo clínico para la aplicación del medicamento Jusvinza en pacientes con artritis reumatoide.

En el encuentro, los expertos insistieron en la importancia de promover diálogos intergeneracionales e interdisciplinares, incorporar el impacto social en todos los proyectos, así como cultivar un pensamiento crítico permanente para alcanzar la transformación social.

Además, se esbozaron preocupaciones sobre temáticas que demandan soluciones urgentes, como el envejecimiento poblacional en soledad, la migración descontrolada y el abandono infantil, entre otras sobre las cuales existe preocupación y ocupación gubernamental, pero las soluciones aún se perciben lejanas.

Por ello, insistieron en que la investigación social en el territorio debe construir su propia agenda, donde se sincronicen los tiempos de las ciencias sociales con los tiempos gubernamentales y sus políticas públicas porque las transformaciones actuales de la sociedad deben pensarse desde el diálogo permanente.

Edelso Valero Orellana, presidente del Consejo Provincial de las Ciencias Sociales y Humanísticas, comentó a Escambray que el principal reto hoy es lograr insertar a esta área del conocimiento en la diversidad de proyectos de investigación que se realizan en el territorio.