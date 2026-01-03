Legisladores de EEUU tildan de inconstitucional ataque a Venezuela

Entre los legisladores que criticaron la agresión destacan Rubén Gallego (senador por Arizona), Bernie Sanders (senador por Vermont), Elizabeth Warren (senadora por Massachusetts) y Tim Kaine (senador por Virginia)

Bernie Sanders (senador por Vermont). (Foto: PL)

Senadores y representantes de Estados Unidos repudiaron hoy y consideraron inconstitucional el artero ataque ordenado por el presidente Donald Trump contra Venezuela sin solicitar la debida autorización del Congreso de la Nación, y llamaron a detenerlo.

Entre los legisladores que criticaron la agresión destacan Rubén Gallego (senador por Arizona), Bernie Sanders (senador por Vermont), Elizabeth Warren (senadora por Massachusetts) y Tim Kaine (senador por Virginia).

Todos ellos tildan la acción de ilegal y una violación de la Constitución, al no contar con permiso legislativo.

“Combatí en duras batallas en la guerra contra Iraq. Vi morir a mis hermanos, vi a civiles atrapados en el fuego cruzado, y todo por una guerra injustificada. No importa el resultado estamos en el lado equivocado al iniciar esta guerra contra Venezuela”, escribió Gallego en X.

A través de esa plataforma, el senador demócrata Brian Schatz recalca: “No tenemos intereses nacionales vitales en Venezuela que justifiquen una guerra. Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida. Y ni siquiera (Donald Trump) se molesta en decirle al público estadounidense qué demonios está pasando”.

En la madrugada de este sábado 3 de enero, aproximadamente a las 02:00 hora local, se registraron múltiples explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas y otras ciudades venezolanas, marcando una dramática escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Según reportes ciudadanos y medios locales, los bombardeos impactaron el Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país y sede del Ministerio de Defensa, así como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota), instalación estratégica en el este de Caracas.

La Guaira, principal centro portuario venezolano en la costa central, también resultó afectado. Además de la capital, se reportaron explosiones en Miranda, Aragua, La Guaira, Higuerote, Charallave y Baruta.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno de Estados Unidos dar fe de vida del dignatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia, que según un mensaje en X de la Casa Blanca fue secuestrado durante los ataques.

El representante Jim McGovern reprochó que “sin autorización del Congreso y ante la gran mayoría de los norteamericanos opuestos a una acción militar, Trump acaba de lanzar un golpe ilegal e injustificado contra Venezuela”.

“Él dice que no tenemos dinero suficiente para la atención a la salud de los estadounidenses, pero de alguna manera tenemos ilimitados fondos para la guerra”, censuró McGovern.

Su colega en la Cámara de Representantes Melanie Stansbury fue tajante en X: Seamos claros: estos ataques son ilegales. El presidente no tiene autoridad para declarar la guerra ni emprender operaciones militares a gran escala sin el Congreso”.

La legisladora por Nuevo México instó a que “el Congreso debe actuar para frenarlo. De inmediato”.

El congresista por California Raul Ruiz coincidió en que “la guerra de Trump contra Venezuela es ilegal y pone en peligro a los militares estadounidenses”.

Ruiz, un médico de profesión, recalca en X que “la Constitución exige la aprobación del Congreso para cualquier acción militar, y Trump no la buscó ni la tiene”.

“Trump y los republicanos han despojado a millones de personas de atención médica y alimentos, han aumentado los costos mediante el impuesto arancelario y la Ley de la Gran Fealdad para otorgar miles de millones de dólares en recortes de impuestos a multimillonarios, y ahora inician una guerra ilegalmente. ¡NO está nada bien!”, remarca el representante californiano.

La Ley de la Gran Fealdad a la que Ruiz se refirió es del siglo XIX y principios del XX según la cual se prohibía a personas enfermas, mutiladas o visiblemente deformes mostrarse en público, criminalizando su apariencia bajo pretextos de salud pública y control social.

Esa norma fue derogada tras la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990.