León XIV denuncia explotación laboral y del medio ambiente en primera misa de un papa en la Amazonía peruana

En el penúltimo día de visita a Perú, el papa se reunió con comunidades indígenas en Pucallpa. Afirmó que «la salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano» y que «toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente»

«Todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano; por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente», dijo León XIV en Pucallpa.

El papa León XIV denunció este domingo que «toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente» durante masiva misa ante fieles de las comunidades indígenas amazónicas de Perú en Pucallpa, en la que insistió en la protección de la naturaleza y la dignidad del trabajo, y advirtió que «los señores de este mundo, a menudo, se consideran como Dios».

En la primera misa de un papa en la Amazonía peruana, el sumo pontífice habló en un escenario decorado con patrones geométricos típicos de distintas culturas amazónicas. Recibió una casulla de color verde y una mitra confeccionadas con diseños tradicionales del pueblo shipibo-konibo. Se emplearon, además, vasos sagrados artesanales en lugar de los objetos litúrgicos tradicionales de plata o latón, y una silla de madera tallada por los presos de la cárcel de la ciudad.

La de este domingo fue una de las jornadas más intensas de su gira latinoamericana. Luego de pasar la mañana en Cusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, celebró la histórica misa en Pucallpa y regresó a Lima para concluir este lunes una extensa gira apostólica que comenzó días atrás en Uruguay y también le llevó a Argentina.

Papa León XIV: nuestra salud y la de la Tierra van juntas

«Dios nos regala, antes que nada, con los dones de la vida y de la tierra. Ambos están estrechamente vinculados, no existe el uno sin el otro», dijo León XIV durante su misa este domingo en Pucallpa.

Agregó que «la salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano. Todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano; por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente».

El obispo de Roma condenó la explotación irracional de los territorios amazónicos. Afirmó que la «la paz social y el equilibrio ecológico van de la mano» y que «la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo».

Criticó que «muy poco se ha hecho, y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación», y pidió reaccionar para «sanar el sufrimiento causado por una insaciable sed de dominio».

En una homilía en la que llamó «al cuidado de los pequeños y a la protección de los ancianos (…) a la solidaridad con los pobres y los oprimidos», León XIV instó a combatir «la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con honestidad».

En Pucallpa, el papa presidió un encuentro con líderes indígenas y misioneros. Luego de la misa, partió de retorno a Lima, donde este lunes pronunciará una homilía en la que se espera un millón de asistentes, con la que pondrá fin a este viaje apostólico por Latinoamérica.

El papa en Cusco: contra la cultura del descarte

Antes de Pucallpa, León XIV rezó este domingo el ángelus en la Plaza de Armas ante la Catedral de la Asunción en Cusco, en Perú, a 3.600 metros de altura y ante 500.000 personas que llenaron el área y todas las calles aledañas para verle pasar en papamóvil.

En el palco ubicado en la famosa plaza de armas de Cusco, el papa expresó su cercanía a los «queridos hermanos y hermanas que sufren en sus cuerpos y en sus almas a causa de una enfermedad».

«A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!», dijo.

León XIV dedicó unas palabras al Señor de los Temblores, cuya imagen, según la tradición cusqueña, salió en procesión durante el terremoto de 1650, cuando la tierra sembró la destrucción y el pánico entre los habitantes y, tras su salida a las calles, cesaron las réplicas, según el relato que hizo el sumo pontífice.

«Desde entonces, el pueblo cusqueño y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad, un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia», dijo.

León XIV reivindica tradiciones populares

En el quinto día de su visita a Perú, el santo padre también reivindicó el valor de las tradiciones populares de la religión católica «como elemento de cohesión social en un mundo marcado por las divisiones y la desconfianza».

Durante un acto en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco, otrora capital de los incas, el papa celebró un «Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular».

Allí, en la explanada de uno de los conjuntos arquitectónicos incas más emblemáticos, a dos kilómetros de la ciudad, y a 3.700 metros sobre el nivel del mar, León XIV destacó la belleza del lugar.

«Sacsayhuamán, como un altar de piedra, se eleva hacia el cielo andino, a donde los antiguos subían buscando lo divino», afirmó e instó a conservar las tradiciones religiosas «especialmente en una época como la nuestra, marcada por divisiones, heridas, desconfianza y situaciones que dificultan que los hombres y las mujeres se reconozcan como miembros de una misma familia, hijos e hijas del mismo Padre».

Las tradiciones populares, subrayó, son «un tesoro invaluable de buenas enseñanzas, especialmente para las nuevas generaciones». Aseguró que «tienen la responsabilidad de devolverla enriquecida y renovada, sin temor a abrir nuevos caminos y a utilizar nuevas herramientas».

«El futuro de las costumbres no radica únicamente en conservar lo que se ha recibido, sino también en transmitirlo de manera viva», sostuvo el santo padre.

Al finalizar, encomendó a la Virgen Protectora de Cusco la renovación de la devoción popular y entregó la Rosa de Oro, con la que pidió «paz para esta tierra y fortaleza para quienes sufren».

A su llegada a Cusco, el papa tuvo una masiva bienvenida en su recorridom por la ciudad, en la que se escucharon exclamaciones tradicionales en quechua como «¡Bienvenido, ‘tayta’ (padre) León!» y «¡Kawsachun papa! (¡Qué viva el papa!)».

León XIV es el primer papa que visita la ciudad de Cusco en 41 años, después de Juan Pablo II, en 1985.