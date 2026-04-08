Líbano denuncia la mayor agresión israelí desde el 2 de marzo

Los bombardeos han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, en lo que constituye la mayor ofensiva de este tipo desde el pasado 2 de marzo

La escalada se produce pese a los esfuerzos de mediación y a informaciones que apuntaban a la inclusión de Líbano en el alto el fuego. (Foto: PL)

La Presidencia del Líbano condenó hoy los ataques israelíes contra diversas zonas del país, y los calificó de peligrosa escalada que amenaza la estabilidad regional.

Según las autoridades libanesas, los bombardeos han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, en lo que constituye la mayor ofensiva de este tipo desde el pasado 2 de marzo.

La escalada se produce pese a los esfuerzos de mediación y a informaciones que apuntaban a la inclusión de Líbano en el alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el ejército israelí afirmó que el país no está contemplado en dicho acuerdo y continuó sus operaciones, mientras el movimiento Hezbolá ha mantenido su adhesión a la tregua.

Una fuente oficial, citada por medios libaneses bajo condición de anonimato, señaló que aún no existe una postura clara sobre la inclusión de Beirut en el alto el fuego, y que el presidente Joseph Aoun mantiene consultas para garantizar su incorporación.

En un comunicado, la Presidencia libanesa denunció que los ataques violan los acuerdos y compromisos vigentes, y acusó a Israel de ignorar las normas del derecho internacional.

Asimismo, indicó que en los últimos meses se han registrado múltiples violaciones sin que se adopten medidas disuasorias.FacebookX