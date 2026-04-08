Líbano denuncia la mayor agresión israelí desde el 2 de marzo

La Presidencia del Líbano condenó hoy los ataques israelíes contra diversas zonas del país, y los calificó de peligrosa escalada que amenaza la estabilidad regional.
Según las autoridades libanesas, los bombardeos han dejado decenas de muertos y cientos de heridos, en lo que constituye la mayor ofensiva de este tipo desde el pasado 2 de marzo.
La escalada se produce pese a los esfuerzos de mediación y a informaciones que apuntaban a la inclusión de Líbano en el alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.
Sin embargo, el ejército israelí afirmó que el país no está contemplado en dicho acuerdo y continuó sus operaciones, mientras el movimiento Hezbolá ha mantenido su adhesión a la tregua.
Una fuente oficial, citada por medios libaneses bajo condición de anonimato, señaló que aún no existe una postura clara sobre la inclusión de Beirut en el alto el fuego, y que el presidente Joseph Aoun mantiene consultas para garantizar su incorporación.
En un comunicado, la Presidencia libanesa denunció que los ataques violan los acuerdos y compromisos vigentes, y acusó a Israel de ignorar las normas del derecho internacional.
Asimismo, indicó que en los últimos meses se han registrado múltiples violaciones sin que se adopten medidas disuasorias.FacebookX
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.