Lula: Trump quiere gobernar el mundo mediante redes sociales

“¿Se han dado cuenta de que el presidente Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter (X)? Es fantástico. Todos los días dice algo y todos los días el mundo habla de lo que dijo”, expresó el mandatario del gigante suramericano

¿Es posible tratar a las personas con respeto si no las miro a la cara, si las considero objetos y no seres humanos?”, se preguntó Lula. (Foto: PL)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este martes que Donald Trump quiere dominar el mundo a través de las redes sociales, en una de varias críticas lanzadas a su homólogo estadounidense.

“¿Se han dado cuenta de que el presidente Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter (X)? Es fantástico. Todos los días dice algo y todos los días el mundo habla de lo que dijo”, expresó durante un evento en el estado de Rio Grande do Sul.

“¿Creen que es posible? ¿Es posible tratar a las personas con respeto si no las miro a la cara, si las considero objetos y no seres humanos?”, añadió el mandatario brasileño.

En su intervención, el gobernante del gigante sudamericano manifestó su apoyo a la valoración de las relaciones humanas e instó a la población a desconectarse de las redes sociales durante periodos más largos, pues “necesitamos recuperar el humanismo”, apuntó.

Durante otro acto celebrado en dicho territorio, a donde viajó para entregar mil 276 viviendas como parte del programa Minha Casa, Minha Vida, Lula volvió a criticar a Trump y a la “industria de mentiras muy poderosa” construida por la derecha.

Como ejemplo, citó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024, en las cuales, manifestó, la campaña de Trump fue responsable del envío de alrededor de dos mil millones de mensajes en la última semana previa a los comicios contra la entonces vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata.

Esta declaración se produjo mientras Lula se quejaba del uso excesivo de teléfonos celulares y de una vida desarrollada de forma cada vez más individualista.

Si quiero comida, la pido por teléfono. Si quiero pagar una cuenta, la pago por teléfono. Y en el grupo de WhatsApp, tengo que contarles lo que hice hoy. Son puros chismes. Y la derecha lo sabe, y por eso tiene una industria de mentiras muy poderosa, sostuvo.

Los comentarios tuvieron lugar el mismo día en que Trump confirmó haber invitado a Lula a formar parte de su polémico Consejo de Paz y consideró esperar que el mandatario brasileño tenga un papel importante en el grupo.

Sin embargo, medios brasileños de prensa reportaron que el Ejecutivo estaba sopesando la propuesta con cautela, y CNN Brasil citó fuentes según las cuales el gobierno federal se resiste a la invitación.

Además, el domingo pasado Lula publicó un artículo en el diario The New York Times en el que condenó el ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, y advirtió sobre los riesgos del uso de la fuerza militar en las relaciones internacionales.