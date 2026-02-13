Manos jóvenes para la producción de alimentos

La iniciativa forma parte del plan de acción de las Brigadas Juveniles Centenario

Jóvenes cabaiguanenses se sumaron este viernes a una jornada trabajo voluntario en el organopónico El Periquito, como parte del plan de acción de las Brigadas Juveniles Centenario.

Estudiantes de varios centros de la Enseñanza Media, como el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón, el Centro Mixto Beremundo Paz y la Escuela Politécnica José Ramón Fuerte juntaron sus manos con las de los trabajadores de la Refinería Sergio Soto, dirigentes y militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

La iniciativa forma parte de la estrategia dirigida a enfrentar la actual contingencia que vive el país, con el apoyo a tareas de impacto social.

Estas brigadas se incorporan a labores de producción de alimentos en las áreas urbanas que aportan a círculos infantiles, hospitales y otros centros vitales.

También se proponen reactivar el contingente energético, ayudar a la higienización y realizar vistas a familias en situación de vulnerabilidad, según apuntó Abran Sánchez González, primer secretario de la UJC en la provincia.

Por su parte, Pedro Jorge Rodríguez González, presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el centro escolar Nieves Morejón, expresó su satisfacción por aportar un granito de arena al desarrollo de tareas de trascendencia para el territorio.

Asegurar desde esta trinchera la soberanía alimentaria, que es una necesidad de primer orden, debe ser el compromiso de todos los jóvenes, según afirmó Lidiyicsy Padrón Ríos, miembro del Buró Municipal de la UJC en Cabaiguán.

Abran Sánchez González explicó que estas labores se desarrollan también en el resto del territorio espirituano y que su principal objetivo es demostrar que los jóvenes continúan dispuestos a apoyar la Revolución desde todos los frentes.

(Lilian Casanova y Carolina Rodríguez, Estudiantes de Periodismo)