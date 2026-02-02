Matanzas vuelve a derrotar a Industriales

Mientras los Cocodrilos sumaron su segunda sonrisa frente a los Leones en las semifinales de la Serie Nacional 64, en el otro pareo Las Tunas debutó con éxito ante Artemisa

En una nueva muestra de poder ofensivo y buen trabajo monticular, el equipo de béisbol Cocodrilos de Matanzas venció este lunes, 11 carreras por cero (KO), a Industriales de La Habana, durante la continuación de los playoffs de semifinales de la pelota en Cuba.

Esta vez los dirigidos por Armando Ferrer sacaron de juego temprano a los azules de la capital (Leones), luego de marcar dos anotaciones en el segundo capítulo y racimo de seis en el tercero frente a los envíos del abridor Carlos Manuel Cuesta y los relevistas Giandy Gutiérrez y Julio A. Rodríguez.

Las que decretaron el nocao beisbolero llegaron en la baja del sexto, cuando se combinaron sencillos de Yurisbel Gracial y Ariel Martínez con el descontrol de José E. Pérez y Andy Vargas, este último en un estado de forma muy lejano al que lo llevó a situarse entre los principales lanzadores de Cuba.

Por los saurios descollaron madero en ristre el incombustible Luis A. Sánchez, con par de inatrapables y tres empujadas, y Yurisbel Gracial de 3-2, con anotada, impulsada y una base por bolas.

Desde la lomita de los suspiros el zurdo Yamichel Pérez dispersó siete hits en seis entradas para mantener el dominio sobre la tanda capitalina, mientras el Cañón de Ibarra Yosney García se encargó de colgar el último cero en la pizarra de un Victoria de Girón que volvió a albergar a una gran concurrencia.

Con el triunfo de este lunes Cocodrilos de Matanzas suma su segunda sonrisa frente a los Leones capitalinos en las semifinales de la Serie Nacional 64 y ahora reanudarán hostilidades desde el venidero miércoles en el parque Latinoamericano de La Habana, donde los pupilos de Guillermo Carmona intentarán cambiar el curso de esta porfía al mejor de siete encuentros.

En el otro duelo semifinal, los Leñadores de Las Tunas remontaron ante los Cazadores de Artemisa y dieron primero siete carreras por cuatro en el estadio Julio Antonio Mella.