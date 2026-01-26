México: Sheinbaum desmiente operaciones conjuntas con EEUU

La mandataria mexicana desmintió de esta manera versiones acerca de una supuesta captura, a través de operaciones especiales de la nación vecina, del exatleta olímpico de Canadá Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por Washington

Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, aseguró Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que no existen operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio de este país latinoamericano.

“Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente (Donald) Trump”, aseveró.

Sheinbaum desmintió de esta manera versiones acerca de una supuesta captura, a través de operaciones especiales de la nación vecina, del exatleta olímpico de Canadá Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por Washington.

El individuo, con cargos por delitos como tráfico de drogas, se presentó voluntariamente el jueves ante la Embajada de Estados Unidos aquí, recordó la dignataria, al añadir que el sujeto consideró “que era mejor su entrega (a) que siguiera bajo persecución”.

Subrayó que los agentes de Estados Unidos tienen muy claras sus limitaciones, las cuales están establecidas por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

“Lo que hay: información que se da, por parte del Comando Norte o algunas otras autoridades de Estados Unidos, respecto a algún presunto delincuente que tiene un proceso en Estados Unidos, solicitando la detención en México. Y, en todo caso, se hace la detención en México”, enfatizó.

En varias ocasiones, Sheinbaum ha reafirmado que la soberanía y la independencia de esta nación latinoamericana no están en negociación y ha sostenido que la relación con Estados Unidos se basa en el diálogo, la colaboración y la coordinación, sin subordinación ni intervención.

Frente a la reiterada propuesta de Trump de “apoyar” con fuerzas militares de aquel país el combate al crimen organizado en México, Sheinbaum ha sostenido que en esta nación latinoamericana solo operarán sus propios efectivos.

La estrategia nacional de seguridad, implementada por el Gobierno de la mandataria, exhibe resultados palpables: 40 mil 735 detenidos por delitos de alto impacto y 318 toneladas de droga y 21 mil armas incautadas desde octubre de 2024 hasta diciembre último.

Estas operaciones permitieron una disminución del 40 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos durante los primeros 15 meses de la actual administración, refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública.