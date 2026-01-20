Ministro del Interior de Rusia honra en Cuba al Soldado Desconocido Soviético (+fotos)

La ofrenda floral fue depositada ante el monumento de mármol que respalda la llama eternamente encendida. (Fotos: ACN)

Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, ministro del Interior de Rusia, rindió honores este 20 de enero al soldado internacionalista soviético con la colocación de una ofrenda floral en su mausoleo, como parte de su agenda de visita en el país.

Alexandrovich Kolokoltsev, quien llegó a Cuba recientemente, estuvo acompañado por su homólogo cubano, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, otros jefes militares, la delegación visitante que encabeza, Viktor V. Koronelli, embajador ruso en La Habana, y parte del cuerpo diplomático.

La ofrenda floral fue depositada ante el monumento de mármol que respalda la llama eternamente encendida, la cual manifiesta el recuerdo y homenaje del pueblo cubano a todos aquellos jóvenes que brindaron su solidaridad con Cuba.

Dentro de la jornada, Kolokoltsev también honra a los 32 mártires cubanos que cayeron en combate desigual contra tropas estadounidenses durante la agresión a Venezuela el pasado 3 de enero.

El Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, inaugurado en 1978 por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en el aniversario 60 del Ejército Rojo, el cual no es solo un tributo a los soviéticos que cumplieron misión en la mayor de las Antillas, también refleja las relaciones históricas de ambas naciones.