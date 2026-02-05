Mipyme PAMA potencia compromiso con sectores sociales de Sancti Spíritus

Esta minindustria nació hace poco más de tres años bajo el principio de ayudar y cooperar con las ramas imprescindibles para el desarrollo de la sociedad

Entre los 12 productos de PAMA sobresalen las mermeladas y jugos de fruta, puré de tomate, pastas de ajo, cebolla y sazones completos. (Fotos: Oscar Alfonso/ACN)

Potenciar la comercialización de alimentos con los sectores de Educación y Salud y otros encargos sociales son prioridades de la mipyme PAMA, un emprendimiento familiar asentado en la comunidad de Meneses y que, a pesar de su corta vida, ya es referencia por la calidad de sus elaboraciones.

Pablo Gopar Alcántara, representante de la nueva forma de gestión no estatal, refirió a la ACN que su minindustria, donde todo se procesa de manera artesanal y somete a tratamiento de cocción con leña, nació hace poco más de tres años bajo el principio de ayudar y cooperar con las ramas imprescindibles para el desarrollo de la sociedad.

Subrayó cómo el centro de servicios del Sistema de Atención a la Familia (SAF), el policlínico Sergio del Valle y la escuela primaria Héroes de Yaguajay, todos ubicados en este asentamiento del municipio de Yaguajay, reciben los alimentos de este lugar sin costo alguno.

Las producciones de PAMA llegaron a Santiago de Cuba para beneficiar a los damnificados de Melissa.

Y entre los establecimientos e instituciones que priorizamos con precios diferenciados en la comercialización están los hospitales Provincial General Camilo Cienfuegos y Pediátrico José Martí Pérez, de la capital espirituana, y el Municipal Joaquín Paneca, de este norteño territorio, las universidades José Martí Pérez y de Ciencias Médicas, sitios a los que sistemáticamente llevamos los surtidos, acotó.

Gopar Alcántara detalló que la gama de productos de PAMA asciende a 12 y puntualizó que éstos incluyen mermeladas y jugos de fruta, puré de tomate, pastas de ajo, cebolla, sazones completos, todos elaborados a partir de las cosechas de vegetales, hortalizas y frutales de campesinos de la zona, una fortaleza para el nuevo actor económico.

Somos un emprendimiento incipiente, en desarrollo, que tiene como núcleo a la familia y que trabaja para fortalecer las elaboraciones y mejorar la tecnología, aseveró, soñamos, pero con los pies puestos en la tierra y caminamos con seguridad en el encadenamiento con la Empresa Agroindustrial Valle del Caonao que nos garantiza productos y coopera en la comercialización.

Destacó Pablo Gopar Alcántara que las acciones puestas en práctica tienen como finalidad elevar la calidad de los surtidos, insertarse en las ventas al turismo y crecer en la red de puntos de comercialización de la agricultura urbana del municipio, ampliar el compromiso social con los centros de Educación y Salud y responder ante otras necesidades de Cuba.

En este sentido, dijo que las producciones de PAMA llegaron a Santiago de Cuba para beneficiar a los damnificados de Melissa, el fenómeno hidrometeorológico que tocó tierra por esa región oriental en la madrugada del 29 de octubre como un huracán de categoría 3, de un máximo de 5, en la escala Saffir Simpson.

Igualmente, con los ingresos generados y el aporte de los socios compraron equipos electrodomésticos para donarlos a instalaciones del sistema sanitario y la filosofía es seguir fortaleciéndose para poder ofrecer empleo a más personas, incluidas algunas en situación de discapacidad de la propia comunidad.

Nuestra producción de abonos orgánicos crece y vamos a insertar la de cal para obtener renglones cada vez más saludables y frescos, concluyó Gopar Alcántara.