Muestra Díaz-Canel satisfacción por encuentro con ex vicepresidente español (+ video)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó este miércoles su satisfacción por dialogar con el ex vicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido Podemos, Pablo Iglesias, participante en la iniciativa de solidaridad Convoy Nuestra América.
«Fue un placer conocer personalmente a Pablo Iglesias y conversar con él por más de una hora sobre el bloqueo energético y otros problemas que enfrenta Cuba, bajo los rigores de seis décadas de guerra económica y en un contexto universal plagado de incertidumbre y amenazas», manifestó el jefe de Estado.
Por medio de un mensaje en X, Díaz-Canel anunció que la entrevista sería transmitida en el espacio Mesa Redonda de la televisión local.
«Igualmente les comparto el enlace (de la entrevista) en @CanalRed_TV», subrayó el mandatario después de señalar que la emisora Radio Rebelde también transmitiría el encuentro.
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