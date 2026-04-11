Multitudinaria manifestación en Roma en apoyo a Cuba

La marcha de este sábado tuvo como tema “Cuba no es una amenaza”, en rechazo al falso argumento utilizado por el presidente norteamericano para justificar la reciente firma de su orden ejecutiva

En la marcha participaron más de 10 000 personas.

El pueblo italiano expresó su solidaridad mayoritaria y creciente con Cuba, ante las presiones y amenazas de Estados Unidos, durante una masiva manifestación nacional que recorrió hoy varias de las principales avenidas de Roma.

En la marcha, organizada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), participaron más de 10 000 personas, convocadas por numerosas organizaciones políticas, sociales y sindicales, quienes partieron a las 15:00 hora local desde el emblemático Coliseo Romano. Marco Papacci, presidente de la Anaic, destacó, en declaraciones en a Prensa Latina, el respaldo a esta iniciativa que tuvo como objetivo reafirmar el apoyo a la isla ante el recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano impuesto desde hace más de 60 años, al que se le sumaron recientemente nuevas medidas genocidas.

A este llamado lanzado por esa agrupación, de conjunto con la Fundación Gianni Miná, presidida por Loredana Macchietti, viuda del reconocido intelectual y gran amigo de la isla, se sumaron decenas de importantes agrupaciones políticas como Poder al Pueblo, Izquierda Italiana, Europa Verde, Refundación Comunista y Patria Socialista.

También se movilizaron el Partido Comunista, la Asociación de Promoción Social ARCI, la Red de Movilización por la Paz Global, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), la Unión Sindical de Base (USB), y la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Participaron además representantes del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), la Asociación “La Villetta por Cuba”, Patria Socialista, Semillas de Paz, la Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM), las organizaciones juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA), y asociaciones de cubanos residentes en Italia.

La marcha de este sábado tuvo como tema “Cuba no es una amenaza”, en rechazo a ese falso argumento utilizado por el presidente norteamericano, Donald Trup para justificar la reciente firma de una orden ejecutiva genocida dirigida a impedir la entrada de combustible a ese país.

Las banderas cubanas y carteles con consignas solidarias inundaron las avenidas San Gregorio, Aventino, y de la Piramide Cestia, hasta la Plaza Ostiense, en las inmediaciones de Puerta San Pablo, monumento del siglo III de nuestra era, escenario en la Segunda Guerra Mundial de importantes acciones de la resistencia antifascista italiana,

En el transcurso de la marcha hicieron uso de la palabra oradores de las agrupaciones participantes, y en el acto realizado en el punto final del recorrido intervinieron Papacci, Macchietti, el destacado investigador científico Fabrizio Chiodo, además de Ulises Mora, en representación de las asociaciones de cubanos residentes en Italia.

El presidente de la Anaic, manifestó que “estamos aquí para decir una verdad que el mundo no puede ignorar: Cuba está siendo atacada”, pero vive, resiste, y estamos con ella, con el pueblo cubano, con su Revolución”.

El dirigente solidario expresó que “un punto fundamental que debemos recordar de esta plaza es la importancia de nuestra unidad”, que se expresó en esta manifestación, que “se realizó en el centenario del nacimiento de Fidel Castro”, líder histórico de la Revolución cubana

“Esta inmensa muestra de solidaridad es un tributo a su memoria, pues se la dedicamos al hombre que forjó una isla símbolo de dignidad y soberanía, demostrando al mundo que el respeto no es negociable, que los principios no son negociables”.

“¡Cuba no está sola!, ¡No más bloqueos!, ¡Hasta la Victoria Siempre!, Patria o Muerte, Venceremos!, expresó Papacci en la parte final de su discurso, entre el aplauso de los asistentes.