Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante corte de Nueva York

La audiencia se efectuará apenas 48 horas después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara el 3 de enero el secuestro del líder bolivariano

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, serán conducidos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local. (Foto: Internet)

El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá mañana ante una corte de Nueva York, tras su secuestro el sábado y traslado a Estados Unidos, informan hoy fuentes judiciales.

Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, serán conducidos ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local.

Desde anoche ambos ingresaron al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad y esta será la primera audiencia ante la justicia de Estados Unidos luego del montaje de un caso que, a juicio de observadores, solo persigue el cambio de régimen en Venezuela y dominio por Washington de sus reservas petroleras.

La audiencia se efectuará apenas 48 horas después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara el 3 de enero el secuestro del líder bolivariano y su compañera de vida, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en varios puntos de Venezuela.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, publicó en X un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA) sobre el operativo que resultó en el secuestro de Maduro.

Señaló que la acción requirió meses de planificación y que tenía el objetivo de «garantizar el traslado seguro de los acusados al país para enfrentar los cargos federales que se les imputan».

«Se exploraron todas las opciones legales para resolver la situación de manera pacífica», pero la responsabilidad del desenlace recae en «la persistencia en la conducta delictiva» de los acusados, afirmó Bondi.

La coalición Answer advirtió que luego de semanas de amenazas de Trump de que pronto comenzaría una invasión terrestre en Venezuela la agresión se produjo y que este podría ser el comienzo de otra guerra, basada completamente en mentiras.

Para la organización anti-belicista esta guerra no se trata de narcotráfico ni de democracia, sino de robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina.

Poco antes de las 17:00, hora local, de ayer aterrizó en una base militar de Nueva York el avión que condujo a Maduro, quien descendió de la aeronave tiempo después del aterrizaje bajo un fuerte dispositivo de seguridad, encapuchado y al parecer esposado de pies y manos.

Era muy escasa la visibilidad, de acuerdo con las imágenes transmitidas aquí en la televisión.