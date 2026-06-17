Notifica Sancti Spíritus tasa de mortalidad infantil más baja de Cuba

Este territorio reporta hoy un índice de 1,8 fallecidos por cada 1 000 nacidos vivos, cifra reveladora de la prioridad concedida al Programa de Atención Materno Infantil

Los bebés graves y críticos reciben una atención integral en el servicio de Neonatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. (Foto: Arelys García/ Escambray)

Al reportar una tasa de mortalidad infantil de 1,8 fallecidos por cada 1 000 nacidos vivos, Sancti Spíritus se confirma hoy como la provincia cubana de mejores resultados en este vital indicador del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

El doctor Francisco Fernández Quintero, al frente de la Dirección General de Salud en la provincia, citado por Radio Rebelde, expuso que las zonas del Plan Turquino no registran muertes en niños menores de un año en lo que va de 2026.

Fernández Quintero resaltó la disminución del índice de bajo peso al nacer (niños por debajo de 1 500 gramos), que notifica menos del 7 por ciento de los bebés que vinieron al mundo hasta la fecha en el territorio en el presente año.

A juicio del director general de Salud, los indicadores ratifican la importancia y el seguimiento dado por las autoridades y el resto del personal del sector sanitario al Programa de Atención Materno Infantil, en un contexto caracterizado por las limitaciones de insumos y otros medios.

En el escenario actual es prioridad potenciar la atención a las embarazadas en los hogares maternos de los ocho municipios espirituanos, y solo se ingresan en los servicios de la Maternidad Provincial las pacientes con riesgo o a término, manifestó recientemente a Escambray el doctor Francisco García González, responsable del PAMI en la Dirección General de Salud.

Al comentar los resultados, García González aludió al desempeño del servicio de Neonatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y de la Unidad de Cuidados Intensivos del Pediátrico José Martí Pérez, con indicadores sobresalientes a nivel de país en los últimos cinco años.