Nuevas alianzas estimulan producción de materiales de la construcción en Sancti Spíritus

Con muchas de sus minindustrias paralizadas debido al complejo escenario energético del país, la Empresa Productora de Materiales de la Construcción en Sancti Spíritus apuesta por convenios de cooperación con otros actores económicos y la elaboración de elementos de cerámica roja

Promat mantiene las producciones de cerámica a partir de contratos cooperados con diferentes tejares.

Muy lejos de los tiempos en que la prioridad era diversificar surtidos y en medio de limitaciones energéticas y de materias primas, la Empresa Productora de Materiales de la Construcción de Sancti Spíritus (Promat) busca, a partir de las nuevas transformaciones económicas, potenciar su sistema empresarial sobre la base de convenios de cooperación con actores no estatales para la elaboración de diferentes producciones, fundamentalmente de cerámica roja, con larga tradición en la provincia.

De acuerdo con Noel Cardoso Núñez, director de Promat, la empresa comenzó el 2026 con pérdidas que superaban los 2 millones de pesos, resultados que empezaron a revertirse a partir de la implementación de las transformaciones económicas aplicadas a este tipo de entidad con un desabastecimiento total de diésel para trabajar.

El directivo explicó que iniciaron con producciones «cooperadas» en varias modalidades e insumos, algo que en menor medida ya se venía haciendo y al cierre del primer semestre las utilidades estaban por encima del millón de pesos.

Desde ese momento se firmaron contratos en los municipios de Fomento, Trinidad y Cabaiguán y los principales resultados se muestran en centros de cerámica, como los tejares San Francisco, de Trinidad, Primero de Mayo, de Fomento, y el de Cabaiguán, destacó Cardoso.

Ese fortalecimiento de los encadenamientos productivos entre la empresa estatal y actores no estatales, mediante contratos a largo plazo y esquemas de subcontratación que permitan una integración real, destacó, ha permitido trabajar en función de mejorar, paulatinamente, el salario de los trabajadores y, al mismo tiempo, tratar de cumplir el encargo social para obras priorizadas del programa de la vivienda y los servicios necrológicos.

Cardoso Núñez aclaró, además, que, aunque esas producciones no son suficientes para las ventas minoristas, salvo el ladrillo hacia destinos sociales, parte de los beneficios con ese carácter cooperado de la producción son los precios más asequibles hacia esas empresas que compran dichos insumos.