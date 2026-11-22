Bajo la premisa La educación, la ciencia y el deporte: pilares de la Revolución, se celebrarán actividades para agasajar a los trabajadores espirituanos del sector

El magisterio es un sacerdocio.

Desde el pasado 6 de noviembre y hasta el próximo 16 de enero Sancti Spíritus celebra la tradicional jornada del Educador para agasajar y rendir homenaje a los docentes espirituanos y a la noble labor que desarrollan día a día.

Entre las principales actividades figuran matutinos especiales, trabajos voluntarios y de higienización, las tradicionales fiestas del educador y las tareas vinculadas al movimiento Mi Barrio por la Patria.

A propósito de ello, Idolidia Calero Pérez, secretaria del sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Sancti Spíritus, precisó: «Este año, una vez más, estaremos celebrando el trabajo arduo de nuestros educadores en las complejas situaciones que enfrentamos, pues su labor en las aulas es nuestra razón de ser».

De igual forma, se conmemorarán efemérides trascendentes como el aniversario 65 del asesinato de Manuel Ascunce, el 65 de la constitución del sindicato del ramo, el 92 del natalicio de Frank País García y el 65 de la Campaña de Alfabetización.

«Dedicaremos un espacio a nuestros innovadores, pues su labor y aportes han generado ahorro e incrementado la productividad y la eficiencia, así como a la solidaridad de las organizaciones amigas que nos apoyan y el trabajo de los educadores espirituanos que realizan misiones internacionalistas y llevan a otras tierras la luz de la enseñanza», concluyó Calero Pérez.