Observación de aves en la mirada del Parque Nacional Caguanes (+fotos)

La avifauna del Parque Nacional Caguanes impulsa la observación de aves. (Fotos: Oscar Alfonso/Escambray)

La riqueza natural del Parque Nacional Caguanes (PNC), de Yaguajay, distinguida en buena parte por su avifauna, impulsa la materialización del producto turístico de observación de aves, el cual se realiza en áreas de dicho sitio y capta la atención de clientes nacionales y extranjeros.

En declaraciones a Escambray Norgis Valentín Hernández López, director del PNC, explicó que el área protegida del norte espirituano posee más de 200 especies de aves, entre ellas, migratorias, autóctonas y endémicas, patrimonio que sirve de contemplación y estudio para los visitantes que llegan hasta el lugar.

Hernández López apuntó, que el sitio de conservación y disfrute dispone de cuatro zonas para este propósito: la comunidad de Júcaro con la Finca Agroecológica La Espinita, como área de amortiguamiento del Parque, Playa Vitoria con las lagunas costeras, algunos segmentos de bosques asociados a la Ciénaga de La Guayabera, así como las lagunas y el bosque semidesiduo de Cayo Caguanes, espacios con importantes resultados para la puesta en marcha de dicha actividad.

Refirió, además, que, aunque el referido producto está en fase de aprobación, luego de lanzarse desde hace dos años a la Comisión de Turismo Provincial, en el 2025 acogió tres operaciones pilotos, teniendo a España como el principal mercado demandante.

Asimismo, dijo, que los interesados en la observación de aves son turistas libres y en su recorrido por las diferentes zonas los acompañan guías locales, así como especialistas en la materia pertenecientes al área protegida.

“Este producto turístico ha tenido un gran impacto, sobre todo, en el tema financiero. Por ejemplo, una operación de tres días puede dejarle al área ingresos de 70 000 pesos, lo cual se revierte en pago por resultados para los trabajadores.

“La proyección es seguir ofertándolo, buscar otros mercados demandantes, mejorarlo de forma técnica, estructural y logística en pos de alcanzar éxitos”, puntualizó la propia fuente.

El director del PNC de Yaguajay señaló que unido a la observación de aves, el área, parte de la Reserva de la Biosfera Buenavista, pone a disposición de los clientes otros productos como el sendero Las Maravillas que atesora Caguanes, La aventura del kayak y El recorrido náutico por las áreas marinas de este paraíso natural del centro norte de Cuba.