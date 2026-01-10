Oda trinitaria al centenario de Fidel

Artistas del patio e invitados ofrecerán su arte en la tercera villa de Cuba como mejor regalo al cumpleaños del Guerrillero del Tiempo

Con más de cinco siglos de historia, Trinidad preserva de un modo único sus valores patrimoniales. (Foto: Alien Fernández/Escambray)

El centenario del Comandante en Jefe será el pretexto perfecto para el encuentro este domingo en la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la tercera villa de Cuba, a propósito de celebrarse el aniversario 512 de su fundación.

De acuerdo con Carlos Sotolongo, su director artístico, a través de las diferentes manifestaciones, autoridades, delegados e invitados a la efeméride evocarán la estrecha relación de Fidel Castro y Trinidad.

“Contaremos con un elenco artístico diverso entre los que se distinguen las autóctonas Tonadas Trinitarias, la Colmenita espirituana Dueños de la felicidad, los cuartetos A su tiempo e Ilú, así como el trovador Nelson Valdés”.

La Sesión Solemne, prevista en el emblemático Teatro La Caridad, será momento especial para la entrega del Premio Único de las Artes, reconocimiento de la Dirección Municipal de Cultura, y la réplica de la Torre de Manaca Iznaga, símbolo del territorio y máximo reconocimiento que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular de Trinidad.

“La propia intervención de la Presidenta del Gobierno municipal, además de realizar un recorrido por lo logrado durante el año recién concluido y exhortar al pueblo a seguir la marcha, también expresará la vigencia del legado del Comandante en Jefe en esa tierra”.

La historia no solo fija ese vínculo el 13 de agosto de 1959, cuando Fidel cumplió 33 años allí con la alegría de la derrota de la Operación Trujillista. Fue también uno de los grandes estrategas militares de la Limpia del Escambray, el mismo territorio al que llevó la luz de la enseñanza con la Campaña de Alfabetización y dotó de escuelas, instituciones del sector de la Salud, centros de empuje para la economía y confort en poblados montañosos. Asimismo, se mantuvo en vela hasta que desaparecieron las huellas del ensañamiento del huracán Dennis en 2005 con gran parte de ese territorio.

“En el arte se disfrutarán sus vínculos con los hijos de la ciudad Museo del Caribe en un audiovisual y con la interpretación de canciones a él dedicadas; algunas con arreglos inéditos para la ocasión”.

Como es habitual, la Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular estará presidida por los símbolos políticos y socioculturales de la tercera villa cubana.