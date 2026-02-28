Oficina del Conservador de Trinidad: 29 años en defensa del patrimonio (+fotos)

La institución es una de las primeras de su tipo en las urbes patrimoniales de Cuba y a lo largo de este tiempo ha desarrollado una labor incansable en defensa de los valores arquitectónicos y culturales de esta villa colonial

La preservación de los valores patrimoniales de la ciudad sostiene el quehacer de esta institución. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Desde el 28 de febrero de 1997 la antigua vivienda de don Mariano Borrell reacomodó sus espacios y acogió a una nueva familia que resguarda con celo cada edificio del Centro Histórico, así como el bienestar de quienes viven en una villa Patrimonio de la Humanidad.

La salvaguarda de la espiritualidad constituye la premisa fundamental defendida por la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios desde su fundación, destacó Radelex Cartaya Matamoros, su director, al tiempo que reconoció el trabajo del resto de las dependencias, las cuales asumen múltiples funciones.

Entre ellas, mencionó la Empresa de Construcción y Conservación de Monumentos, la escuela-taller Fernando Aguado, además de los Centros de Promoción Cultural Amargura 85 y de Documentación del Patrimonio Casa Malibrán, los cuales conforman de manera coherente un modelo de gestión integral en la urbe.

En un Centro Histórico vivo, agobiado por problemas en el fondo habitacional y de otras edificaciones con encargos sociales, la institución toca puertas y encuentra soluciones, aseguró Yamilka Álvarez, directora de Plan Maestro, quien admitió los desafíos que enfrentan en el actual escenario por la baja disponibilidad de recursos y la reducción significativa de los aportes por concepto del uno por ciento.

La Oficina del Conservador de Trinidad vela también por la preservación de las tradiciones manuales.

La Oficina del Conservador de Trinidad ha recibido en su sede a diplomáticos e importantes personalidades de la cultura.

No obstante, se han materializado numerosos proyectos de barrio enfocados en la rehabilitación de viviendas, espacios públicos, bodegas, centros educacionales y de la salud.

Por su parte, la cooperación internacional le ha permitido a la Oficina contar con financiamientos para concentrar los esfuerzos en proyectos de intervención más abarcadores. Estos fondos respaldan las líneas de desarrollo trazadas por la entidad, favorecen los procesos de participación ciudadana, de empoderamiento de la mujer y de las capacidades para contribuir al desarrollo local en beneficio de los trinitarios.

El sueño de aquella hermandad entre arquitectos, arqueólogos, investigadores y museólogos inspira a la Oficina de ayer y de hoy, a los más expertos y a los jóvenes profesionales con un pensamiento común: hacer sostenible la preservación de los atractivos de la tercera villa de Cuba.