ONU debatirá el 7 de julio bloqueo a Cuba pese a presiones de EEUU

El canciller cubano Bruno Rodriguez reveló que el aparato diplomático del Departamento de Estado está tratando de impedir que la Asamblea General pueda considerar un tema de interés global, utilizando presiones y amenazas para intimidar a los Estados miembros

En conferencia de prensa, Bruno Rodríguez subrayó que el bloqueo contra Cuba «es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución». (Foto: PL)

El canciller Bruno Rodríguez anunció este martes que Cuba solicitó una sesión de la ONU para el 7 de julio contra el bloqueo de Estados Unidos y denunció las presiones de Washington para impedir el debate.

En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores subrayó que la agresión multidimensional de Estados Unidos contra Cuba «no consiste en un peligro porvenir o una amenaza futura, es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución».

Rodríguez denunció que el cerco energético y otras medidas de intensificación extrema del bloqueo constituyen «un acto de genocidio tipificado también como un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y del derecho internacional humanitario».

El canciller afirmó que Cuba no es ni puede ser una amenaza para Estados Unidos, una gran potencia militar y nuclear.

«El bloqueo y la política de agresión y hostilidad del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es una amenaza para la existencia y el bienestar del pueblo cubano, para el ejercicio de sus derechos humanos», subrayó.

El diplomático cubano recordó que el bloqueo ha sido condenado en 31 ocasiones por la Asamblea General con el respaldo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, y expresó su certeza de que ese respaldo se mantendrá en la próxima sesión.

Rodríguez denunció que el gobierno estadounidense ha desplegado «un esfuerzo inconcebible» para impedir la sesión, utilizando presiones, chantajes y amenazas contra gobiernos y cancillerías de otros estados.

«La misión permanente de los Estados Unidos en Nueva York amenaza con realizar acciones procesales para impedir que la Asamblea General pueda reunirse y deliberar sobre este tema», afirmó.

El canciller cubano reveló que el aparato diplomático del Departamento de Estado está tratando de impedir que la Asamblea General pueda considerar un tema de interés global, utilizando presiones y amenazas para intimidar a los Estados miembros.

«Tratan de censurar su voz y su derecho a pronunciarse sobre un asunto directamente relacionado con la paz y la seguridad internacional y con el bienestar de todo un pueblo», agregó.

Rodríguez expresó su confianza en que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba en la sesión del 7 de julio, lo que consideró «respaldar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas».

El canciller recordó que «la Asamblea General, el órgano más democrático, universal y representativo de las Naciones Unidas, podrá abordar esta cuestión con objetividad y seguramente en apego a los propósitos y principios de la Carta».

«Se trata de una situación urgente porque la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos contra Cuba ya está en curso y se intensifica. Sus daños humanitarios son crecientes, los sufrimientos y privaciones que provocan a nuestro pueblo aumentan cada día», concluyó.

Canciller cubano reafirma vocación de paz de la isla

El canciller Bruno Rodríguez denunció una campaña de mentiras de Estados Unidos para justificar su agresión contra Cuba, al tiempo que reafirmó la vocación pacífica de la isla y su rechazo a las amenazas militares de Washington.

En conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores mostró documentos que circulan de manera clandestina y que, según dijo, constituyen la base de las presiones que Washington ejerce contra gobiernos y diplomáticos para impedir la sesión de la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo, prevista para el 7 de julio.

Rodríguez denunció un documento titulado «El régimen tiene que reformarse» que contiene «capítulos mendaces, calumniosos, ofensivos para la dignidad y la soberanía de cualquier Estado».

Otro documento, señaló, presenta a Cuba como parte beligerante en la guerra de Ucrania, «lleno de mentiras, sin una sola evidencia, sin un solo dato».

El canciller rechazó tajantemente la amenaza militar de la mayor potencia militar y nuclear del planeta contra Cuba y reiteró que en la isla no hay bases militares extranjeras.

«La única base extranjera que usurpa territorio de nuestro país es la base estadounidense que ocupa territorio en Guantánamo», afirmó.

Rodríguez subrayó que Cuba ha sido, es y será un país de paz, y recordó que La Habana fue el lugar donde se firmó la proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Denunció que en días recientes, el gobierno de Estados Unidos trató de impedir que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU aprobara ayuda humanitaria en alimentos para Cuba por 116 millones de dólares, utilizando maniobras procesales y sucias.

«A pesar de argucia procesal, el gobierno de los Estados Unidos quedó totalmente aislado en una votación democrática en el Programa Mundial de Alimentos. Fue acompañado solamente por un segundo Estado», afirmó Rodríguez.

El diplomático cubano contrastó esta conducta con el ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba por 100 millones de dólares, que calificó de «fanfarria» que no se ha concretado.

Rodríguez recordó que el bloqueo ha causado daños acumulados por 170 mil millones de dólares y que solo en el año pasado los daños fueron calculados en siete mil 556 millones, casi un 50 por ciento más que el año anterior.

«El daño humano es incalculable. El sufrimiento, las privaciones, la angustia, los apagones, las dificultades con los alimentos, las dificultades para adquirir medicamentos, no pueden contabilizarse en números», afirmó.

El canciller subrayó que Cuba es una nación amante de la paz y del diálogo, que cree firmemente en el multilateralismo y en el papel central de Naciones Unidas.

«Para las cubanas y cubanos es sagrada la patria libre, soberana, digna e independiente. Por ese ideal, varias generaciones de patriotas han pagado el precio supremo y soportado todos los sacrificios. Ahora no será diferente», precisó.