Papa León XIV reiteró su llamado a la paz en Medio Oriente

El sumo pontífice se dirigió a los cristianos de habla árabe, en particular a los que habitan en esa región del planeta, y los convocó a “ser instrumentos de paz, amor y reconciliación”

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!”, dijo. (Foto: PL)

El papa León XIV reafirmó este 18 de marzo su llamado a la paz en Medio Oriente, donde se agudizaron la agresión de Israel al Líbano y la guerra contra Irán, iniciada tras ataques sionistas y de Estados Unidos.

En palabras pronunciadas en la parte final de la audiencia general realizada este miércoles ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice se dirigió a los cristianos de habla árabe, en particular a los que habitan en esa región del planeta, y los convocó a “ser instrumentos de paz, amor y reconciliación”.

De tal manera, el Obispo de Roma reiteró lo expresado el pasado 15 de marzo, tras el rezo dominical del Ángelus, cuando lamentó que “miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares” en Medio Oriente, cuyo pueblo “ha sufrido la atroz violencia de la guerra”.

Por ello “renuevo mi oración y cercanía a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han afectado a escuelas, hospitales y zonas residenciales”, añadió.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego!”, dijo, y pidió “¡Que se reabran las vías del diálogo! La violencia jamás puede conducir a la justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos anhelan”.

Los bombardeos contra el Líbano por parte de fuerzas sionistas iniciaron el 2 de marzo último, poco después del comienzo, el pasado 28 de febrero, de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Las tropas de Tel Aviv avanzan actualmente hacia el norte del Líbano y, según datos oficiales, unas 900 personas murieron ya en el llamado país de los cedros, en tanto más de dos mil 200 resultaron heridas.

El 1 de marzo, a solo 24 horas del comienzo de los ataques de Washington y Tel Aviv contra varias ciudades iraníes, el Santo Padre consideró durante el rezo dominical del Ángelus que, tras esos hechos, se enfrenta una “tragedia de enormes proporciones”, con riesgo de un “abismo irreparable”.

Este miércoles el papa León XIV renovó su exhortación a buscar caminos de diálogo y entendimiento para “que la verdadera paz reine entre todos los pueblos”.