Parlamentarios británicos rechazan sanciones de EEUU contra Cuba

Con el respaldo de 109 legisladores, el documento constituye la moción con mayor apoyo parlamentario del año 2026 y cuenta con representantes de diversas fuerzas políticas

En el documento, los parlamentarios denunciaron las afectaciones directas sobre el sistema electroenergético y la economía cubana.

Más de un centenar de miembros del Parlamento del Reino Unido suscribieron una moción oficial en Londres que rechaza las recientes disposiciones ejecutivas emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, por su impacto severo y carácter extraterritorial, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La iniciativa, registrada como Moción de Acción Temprana (EDM) 2739 bajo el título “Nuevas sanciones contra Cuba”, fue introducida en febrero en Westminster por Steve Witherden, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba.

Con el respaldo de 109 legisladores, la EDM 2739 constituye la moción con mayor apoyo parlamentario del año 2026 y cuenta con representantes de diversas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Laborista, Demócrata Liberal, Verde, Nacional Escocés, Plaid Cymru, Socialdemócrata y Laborista, además de diputados independientes.

En el documento, los parlamentarios denunciaron las afectaciones directas sobre el sistema electroenergético y la economía cubana.

Witherden declaró que la posición legislativa se fundamenta en “el principio de que las naciones tienen derecho a la soberanía y la autodeterminación”.

Richard Burgon, legislador que integró el Convoy a Cuba impulsado desde el Reino Unido, documentó el impacto de las restricciones estadounidenses y advirtió que la prohibición de entrada de combustible afecta la logística estatal y la atención médica.

La Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) facilitó la movilización ciudadana, mediante la cual más de 500 legisladores fueron interpelados, evidenciando que el rechazo a las sanciones trasciende los recintos parlamentarios.

Ellie Reeves, procuradora general del Gobierno, reconoció el efecto perjudicial de estas políticas sobre el desarrollo económico de Cuba y subrayó que elementos de la legislación estadounidense imponen restricciones extraterritoriales a entidades británicas.

Figuras políticas como Ellie Chowns, líder parlamentaria del Partido Verde, y Joshua Reynolds, portavoz Demócrata Liberal, coincidieron en la urgencia de que el Reino Unido mantenga firmeza frente a medidas unilaterales que vulneran el derecho internacional.

La postura consolidada de 109 parlamentarios, en representación de más de ocho millones de ciudadanos británicos, reafirma el rechazo internacional a la política coercitiva implementada por Washington y exige el fin definitivo de estas medidas.