Persiste en Sancti Spíritus una compleja situación hidrológica

Hasta este momento los embalses espirituanos acumulan globalmente el 30 por ciento de su capacidad de llenado

Desde el año 2018 la presa Zaza no alcanza grandes volúmenes de agua. (Foto: Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos en Sancti Spíritus)

El período lluvioso correspondiente al año 2026 no ha sido, hasta el momento, significativo para Sancti Spíritus; pues al inicio de agosto los embalses espirituanos acumulan un total de 358.884 millones de metros cúbicos de agua, para un 30 por ciento de su capacidad de llenado, escenario que mantiene a la provincia en una situación desfavorable de sequía.

“Este año las precipitaciones no han sido significativas; ni durante el mes de junio que, tradicionalmente, es el más lluvioso para Sancti Spíritus, pues en esta ocasión acumuló solamente 93 milímetros (mm) de agua de una media histórica de 226.6, para solo un 41 por ciento”, precisó Francisco Hernández Lorenzo, director técnico de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Sancti Spíritus.

La provincia cuenta con nueve embalses de forma total: Zaza, Lebrije, Felicidad, Tuinucú, Dignorah, Higuanojo, Siguaney, Aridanes y Banao II. La presa Zaza, la mayor del país, presenta una situación muy compleja, pues actualmente se encuentra al 22 por ciento de su capacidad de llenado.

En tanto, los embalses Felicidad y Dignorah registran un 35 y 24 por ciento de su capacidad total, respectivamente. Son precisamente estos tres acuatorios los relacionados con actividades agrícolas.

“Al concluir el período lluvioso llevaremos a cabo el balance de agua para contrastarlo con las demandas de nuestros clientes y, sobre esa base, realizar ajustes en torno a la entrega del preciado líquido para sus actividades”, puntualizó Hernández Lorenzo.

Quien, además, indicó que dicho escenario obligó a reducir este año la entrega de agua a la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro para la siembra del arroz de la campaña de primavera.

Mientras, los acuatorios de abasto a la población (Lebrije, Siguaney y Tuinucú) gozan de una mejor situación, pues los mismos superan el 40 por ciento. De forma puntual, es válido destacar que el embalse Siguaney está lleno y se encuentra, desde hace algunos días, vertiendo.

“En el caso del abasto a la población el escenario actual nos permite garantizar el agua para este fin por al menos un año y medio”, concluyó el director técnico de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Sancti Spíritus.