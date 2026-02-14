Pinceladas de amor, un regalo en el Día de San Valentín

Idea de la artista trinitaria Yudit Vidal Faife, la exposición invita a apreciar el maravilloso mundo interior de un grupo de infantes con necesidades educativas especiales

La muestra la componen dibujos inspirados en historias y personajes de obras literarias infantiles. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Pinceladas de amor es un canto a la belleza y la esperanza. La exposición, inaugurada en la Academia de Arte y Cultura de Trinidad lleva la impronta de la artista visual Yudit Vidal Faife, pero sus protagonistas son niños con necesidades educativas especiales y una capacidad infinita para soñar y crear.

Inaugurada en saludo al Día de San Valentín, la muestra la componen dibujos inspirados en historias y personajes de obras literarias infantiles. Cada trazo revela la ingenuidad de estos pequeños que integran el taller de creación Aprendiendo tradiciones, idea de Yudit y del proyecto Entre hilos, alas y pinceles.

Una exposición llena de alegría para compartir cada emoción hecha color y arte, expresó la artista visual, quien agradeció también la colaboración del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer, de Sancti Spíritus, y del proyecto Amor y Alma a Trinidad, de la artista canadiense Diane Lajeunesse y sus estudiantes de Quebec.

Las obras llevan el sello de lo genuino, de lo esencial que es invisible a los ojos y que invita a mirar en nuestro interior para descubrir que la belleza está también en lo diverso, en la línea imperfecta, pero viva, en el gesto inocente, en la certeza de que el amor engendra la maravilla.

El público, entre los que se encontraban familiares, un grupo de artesanas y Víctor Echenagusía Peña, recibió como obsequio una postal ilustrada con esos hermosos dibujos, cortesía de la Sucursal Artex Sancti Spíritus.