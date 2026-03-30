Plan de EEUU contiene exigencias exageradas, irrealizables e ilógicas, asegura Irán

El portavoz de la cancillería del país persa, Esmail Baghaei, señaló que los funcionarios estadounidenses cambian constantemente de postura y emiten declaraciones contradictorias

Agencia Prensa Latina

30 marzo, 2026 - 5:15pm

Baghaei subrayó que permitir el uso del territorio de terceros para atacar a Irán constituye una violación del derecho internacional. (Foto: PL)

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó este lunes que la propuesta estadounidense de 15 puntos contiene “exigencias exageradas, irrealizables e ilógicas”.

Durante su rueda de prensa semanal en Teherán, Baghaei señaló que los funcionarios estadounidenses cambian constantemente de postura y emiten declaraciones contradictorias, al tiempo que recordó que las conversaciones indirectas entre Washington e Irán se están realizando a través de Pakistán, y que otros países, como Türkiye y Egipto, apoyan la iniciativa.

El portavoz enfatizó que Irán mantiene relaciones amistosas con los países vecinos y agradeció las muestras de solidaridad.

Subrayó que permitir el uso del territorio de terceros para atacar a Irán constituye una violación del derecho internacional.

En referencia a la situación diplomática, Baghaei aseguró que las relaciones con Arabia Saudita se mantienen con normalidad y que la embajada iraní en Líbano continúa operando, pese a que Beirut declaró recientemente persona non grata al embajador Mohammad Reza Sheibani.

Sobre la seguridad nuclear, reiteró que la central de Bushehr sigue operando y calificó los recientes ataques como “muy peligrosos”, responsabilizando a Estados Unidos y a la “entidad sionista” de no respetar ninguna línea roja.

Respecto a acusaciones sobre el uso de bombas de racimo, Baghaei las calificó de “escandalosas y falsas”, precisando que se trata de misiles con múltiples ojivas, y negó cualquier responsabilidad iraní en el aumento de precios del petróleo vinculado al estrecho de Ormuz.

Finalmente, confirmó que Irán sigue siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y cumple sus compromisos, aunque subrayó que la cuestión de retirarse del acuerdo continúa siendo debatida en el parlamento y la opinión pública, argumentando que no tendría sentido mantenerlo si no se respetan los derechos del país.

Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos mantienen acciones militares contra Irán, que han dejado cientos de muertos, incluidos altos funcionarios, mientras Teherán ha respondido con ataques de misiles y drones contra Israel y lo que califica como instalaciones e intereses estadounidenses en la región.

Estas acciones han provocado víctimas civiles y daños a infraestructura, lo cual ha sido condenado por los países afectados.

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