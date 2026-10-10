Prácticamente me crie en el ambiente del Banco (+fotos)

Rememora Luis Antigua Valdivia, un joven espirituano que aprendió desde pequeño a valorar el sacrificio de los trabajadores bancarios

«Pasamos tanto tiempo en el trabajo que el colectivo se convierte en una gran familia», asegura Luis Antigua Valdivia. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

De muy cerca le viene a Luis Antigua Valdivia el amor por el Banco. Este joven espirituano creció con la exigencia de una madre cuyo trabajo demanda disciplina y responsabilidad.

“Mi mamá era la gerente comercial del Banco de Zaza del Medio cuando yo era un niño. En ese ambiente me crie; era lo que veía todos los días. Al final terminé enamorándome de la manera correcta en que se hace todo en una institución bancaria”.

Luis estudió en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera, de Sancti Spíritus, hasta que le fue otorgada la carrera de Ingeniería Informática, que cursó en La Habana.

“La Informática es una de mis pasiones, pero decidí dejar la escuela y regresar para Sancti Spíritus. Entonces comencé en el Banco Popular de Ahorro de aquí del municipio cabecera porque en Zaza no podía trabajar, pues mi mamá era la directora”.

Desde entonces, Luis decidió abrirse paso por sí mismo en el sector bancario. El joven ha asumido responsabilidades como responsable de efectivo y auditor.

En 2022 llegó hasta la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y su aporte traspasó el margen de lo laboral. De inmediato, creó un Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas, se integró al Partido y, al decir de sus propios compañeros de trabajo, no hay tarea en la que no se involucre.

Actualmente el joven de desempeña como jefe de departamento de Capital Humano en la dirección provincial de Bandec.

“A mí me gusta ayudar en todo lo que se pueda. El Banco se convierte en tu casa y los compañeros, en tu familia. Entonces, intento dar mi granito de arena en todo lo que aporte”.

Las instituciones bancarias tienen sistemas estrictos de trabajo, horarios que cumplir, recursos que custodiar. Con tales condiciones, no es de extrañar que algunos sientan temor de dar el paso. Pero para Luis Antigua Valdivia es cuestión de hacer las cosas bien.

“Al Banco no hay que tenerle miedo. Esa disciplina y responsabilidad con que se trabaja aquí te forma también como persona. Al igual que a mí me apoyaron cuando entré, trato de hacerlo ahora con los nuevos que van llegando. Hacer las cosas bien es la clave del éxito”.

En la actualidad, Luis se desempeña como jefe de Departamento de Capital Humano en la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio. Seleccionado como Joven Bandec en dos ocasiones a nivel de provincia y candidato a la condición a instancia nacional, es un referente en la institución.

“Todavía soy joven, pero como empecé desde bien temprano y tengo el ejemplo de mi madre, me han dado oportunidades de crecer. Trabajando aquí me hice universitario, formé una familia y me sigo superando profesionalmente”.





«Desde niño estoy en este ambiente porque mi mamá era gerente comercial del Banco de Zaza del Medio y después pasó a directora. Prácticamente me crié en el Banco».

Las instituciones bancarias del país tienen una alta responsabilidad, más allá de las operaciones de las que podemos ser testigos.

Desde la dirección nacional hasta los territorios, el trabajo con los jóvenes es tarea de primer orden. Luis Antigua Valdivia es un fruto de esa política que pretende formar a las nuevas generaciones con la exigencia y la entrega que distingue a los trabajadores bancarios.