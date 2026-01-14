Presentan al Consejo de Estado resultados de consulta del Programa de Gobierno

La versión actualizada incorpora los aportes de la consulta popular, los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y de la última sesión parlamentaria, así como opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos

A la primera sesión del Consejo de Estado asistió el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. (Foto: ACN)

El miembro del Buró Político del Partido, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, presentó este miércoles, en una sesión del Consejo de Estado, los resultados de la consulta popular del Programa de Gobierno y las proyecciones para el 2026, proceso que culmina con la publicación del documento actualizado, informó el sitio oficial del Parlamento cubano.

La sesión ordinaria, primera del año, fue encabezada por el presidente del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, y contó con la participación de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.

Marrero Cruz explicó que se ha perfeccionado el sistema de trabajo con el análisis de las propuestas de los diputados y el seguimiento al proceso de estudio del Programa desarrollado en el país.

Entre las prioridades inmediatas mencionó consolidar las medidas aprobadas e identificar en cada territorio potencialidades para fortalecer el Plan de la Economía e incrementar los ingresos.

El Primer Ministro subrayó la importancia de las sesiones extraordinarias de los consejos provinciales para analizar la implementación local del Programa.

Por su parte, Esteban Lazo enfatizó en la trascendencia de la unidad, la participación popular, la conciencia y la disciplina para avanzar en las prioridades nacionales.

Posteriormente, el Consejo evaluó el cumplimiento de la ley de la Contraloría General de la República.

La contralora general, Mirian Marbán González, informó sobre las acciones implementadas por ese órgano para contribuir al control de los programas de desarrollo.

Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, al leer el dictamen sobre el informe, señaló que las más de siete mil acciones de control realizadas priorizaron la ejecución del Presupuesto del Estado, la gestión tributaria y el proceso de bancarización.

Los miembros del Consejo de Estado recomendaron desarrollar acciones de control prioritarias en la próxima etapa, enfocadas en el Programa de Gobierno, con énfasis en la disminución del déficit presupuestario, los ingresos externos y la producción de alimentos.

En la sesión de este miércoles también se aprobó el plan de trabajo anual del Consejo de Estado y se chequearon los acuerdos de reuniones anteriores.