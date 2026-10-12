Presentan en Chile el libro gráfico Fidel cien años

El volumen recoge en sus 80 páginas imágenes de Fidel Castro desde su infancia y juventud, hasta la etapa en la Sierra Maestra y sus encuentros con los trabajadores y organizaciones populares

El libro permite recorrer, a través de imágenes, una parte fundamental de la historia política y cultural del siglo XX. (Foto: PL)

La editorial Nunca Más, dedicada hoy al rescate de la memoria y los derechos humanos, presentó en Chile el libro “Fidel cien años”, que reúne fotos, afiches e ilustraciones sobre el líder revolucionario en distintas épocas.

Con una portada diseñada por el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Alejandro “Mono” González, el volumen recoge en sus 80 páginas imágenes de Fidel Castro desde su infancia y juventud, hasta la etapa en la Sierra Maestra y sus encuentros con los trabajadores y organizaciones populares.

Publicado con motivo del centenario del natalicio del Comandante en Jefe, el libro incluye también afiches que constituyen una de las expresiones más poderosas del arte gráfico latinoamericano del siglo XX, expresó el artista plástico y curador Carol Martínez.

Esta obra, editada en colaboración con el Archivo de la Propaganda Política de Argentina, fue presentada aquí durante la Feria del Libro Ilustrado que se celebró este fin de semana en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

“No estamos frente a una simple recopilación de retratos. Estamos frente a un archivo visual de la relación entre un dirigente, un pueblo, una revolución y un conjunto de luchas que atravesaron el siglo XX”, dijo en el lanzamiento el intelectual y político chileno Daniel Jadue.

Destacó que el libro reúne materiales diversos, producidos en momentos y circunstancias diferentes y esa diversidad constituye una de sus mayores virtudes.

Fidel fue una figura decisiva en la transformación social de Cuba, en la afirmación de su soberanía y en la proyección internacional de su revolución, dijo.

Añadió que su pensamiento articuló la tradición independentista de Martí con el marxismo, el antiimperialismo y una concepción del socialismo vinculada a la transformación de las condiciones materiales de vida.

Este libro, afirmó, nos permite recorrer, a través de imágenes, una parte fundamental de la historia política y cultural del siglo XX.

El libro comenzó a hacerse hace un año y contó con la cooperación de numerosos artistas que hicieron obras particularmente para esta edición.

Nos muestra además cómo una revolución produjo también un lenguaje artístico propio, cómo la solidaridad internacional encontró expresión en la gráfica popular y cómo generaciones de creadores transformaron el afiche y la fotografía en instrumentos de comunicación y memoria, dijo.

Jadue felicitó a la Editorial Nunca Más, al Archivo de la Propaganda Política de Argentina, a quienes aportaron sus colecciones y a los artistas y curadores que hicieron posible esta publicación.

El diseñador gráfico y miembro de la editorial Nunca Más, Manuel Olate, explicó que el libro comenzó a hacerse hace un año y contó con la cooperación de numerosos artistas que hicieron obras particularmente para esta edición.