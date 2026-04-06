Presidente del Parlamento de Irán advierte a Trump que «toda la región arderá por sus acciones insensatas»

El influyente presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo al presidente estadunidense, Donald Trump, que sus «acciones insensatas» podrían hacer que toda la región arda.
«Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu», escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la «única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego».
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