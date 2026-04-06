Presidente del Parlamento de Irán advierte a Trump que «toda la región arderá por sus acciones insensatas»

En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la «única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego»

Qalibaf agregó que la «única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego». (Foto: Internet)

El influyente presidente del Parlamento iraní advirtió este domingo al presidente estadunidense, Donald Trump, que sus «acciones insensatas» podrían hacer que toda la región arda.

«Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu», escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la «única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego».