Aunque Sancti Spíritus se encuentra entre las provincias con mayor porcentaje de población blanca en Cuba, aquí también se potencia el funcionamiento estable de la comisión encargada de atender estos tópicos

En Sancti Spíritus se cultivan y promueven las expresiones culturales de origen africano. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Organizar actividades encaminadas a fomentar el debate y el diálogo público sobre los temas de desigualdad y problemáticas asociadas con el color de la piel constituye una prioridad en la agenda gubernamental, de conjunto con las organizaciones políticas y de masas en el territorio.

Aunque Sancti Spíritus se encuentra entre las provincias con mayor porcentaje de población blanca en Cuba, aquí también se potencia el funcionamiento estable de la comisión encargada de atender el programa nacional contra el racismo y la discriminación por el color de la piel.

Como parte del reconocimiento y acompañamiento gubernamental a esta temática, además se realizaron acciones científicas por el Día de África, y se concretan estrategias educativas para la inclusión de estos tópicos en los centros universitarios espirituanos.

Entre las acciones desplegadas como parte del también llamado Programa Nacional “Color Cubano” se encuentra la participación de las instituciones religiosas de origen afro como un valioso acompañamiento en las principales festividades de esa naturaleza que se celebran en el territorio para ofrendar a Yemayá o Virgen de Regla, Oshún o Virgen de la Caridad del Cobre y Santa Bárbara.

Según el informe presentado sobre este tema al último Consejo de Gobierno en la provincia, se ha imbuido a los ejecutivos sindicales sobre este particular para que lo debatan en talleres y matutinos especiales de cada colectivo laboral.

Por su parte, el sistema de Casas de Cultura y la Brigada de Instructores de Arte José Martí han potenciado tradiciones relacionadas con la cultura afrocubana como las ruedas de casino, comparsas y el movimiento coral, con presentaciones de gran aceptación entre los estudiantes, colectivos de trabajadores y sus familias.

Igualmente, se ha realizado divulgación sobre los temas jurídicos que responden a la protección y promoción de los derechos de los trabajadores víctimas de la discriminación por el color de la piel y la violencia, con vistas a lograr más equidad e igualdad social.

Además, aquí se han desarrollado talleres comunitarios y de intercambio sobre estos tópicos, organizados de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas en los consejos populares; y se han concretado actividades relativas al tema: desde expoventas y miniferias del libro, hasta la presentación en algunos barrios de escritores e investigadores que han tratado este tópico.

En tanto, los medios de comunicación mantienen en su política editorial el tratamiento a la temática cultural, social e histórica, a partir de la cual publican trabajos periodísticos que tributan a los objetivos de este programa.

Por ejemplo, han divulgado materiales relacionados con el legado cultural africano, los aportes de nuestros pueblos originarios, la diversidad cultural cubana, así como sobre personalidades o colectivos negros con aportes notables en la historia y la identidad nacional.