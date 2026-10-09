El presidente estadounidense anunció que alcanzó un acuerdo con su homólogo ruso para que Rusia suministre cientos de miles de toneladas de combustible diésel a los mercados de EE.UU. y mundial

Este 9 de octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que mantuvo una conversación «muy exitosa» con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la que acordaron, según precisó el inquilino de la Casa Blanca, que Rusia suministre cientos de miles de toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial.

La última vez que ambos mandatarios hablaron por teléfono fue a primeros de septiembre, cuando discutieron vías para resolver el conflicto ucraniano, analizaron la situación en el campo de batalla e intercambiaron opiniones sobre la reciente visita de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y a Kiev.

«Acabo de finalizar una conversación muy fructífera con el presidente Vladímir Putin, de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministre de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Posteriormente, expresó ante la prensa su agradecimiento a Putin. «Creo que ya se han enterado del acuerdo petrolero con Rusia. Es un acuerdo muy importante. Se trata de enormes cantidades de petróleo que llegarán a nuestro país. Y quiero dar las gracias al presidente Putin, para ser sincero», afirmó.

Posición de Rusia

Según indica el Kremlin en un comunicado, ambos presidentes abordaron las perspectivas de solución de la crisis ucraniana, la situación en torno a Irán y diversos aspectos de las relaciones bilaterales. Al abordar la situación del mercado energético mundial, la parte rusa confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos derivados al mercado estadounidense y global. «Estoy convencido de que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial«, señaló Putin, según el comunicado.

Más tarde, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, se pronunció ante la prensa acerca de la llamada, desvelando toda una serie de detalles de la llamada:

La conversación se prolongó por espacio de una hora y media y Trump expresó su disposición a seguir conversando con Putin en cualquier momento.

«Fue una conversación muy intensa y amistosa. Nadie quería ser el primero en colgar», reveló Ushakov.

Durante la llamada, se recalcó que Moscú valora la atención que Trump y su equipo prestan al diálogo con Rusia, a pesar de estar ocupados con asuntos internos estadounidenses y de Oriente Medio.

con asuntos internos estadounidenses y de Oriente Medio. Uno de los momentos más destacados de la conversación fue el reconocimiento del presidente ruso hacia la primera dama de EE.UU., Melania Trump, por su activa labor humanitaria y, en particular, por su contribución a los esfuerzos para reunir a los niños con sus familias, separadas durante el conflicto ucraniano.

y, en particular, por su contribución a los esfuerzos para reunir a los niños con sus familias, separadas durante el conflicto ucraniano. «Los líderes de ambos países debatieron en profundidad la preparación de iniciativas económicas a gran escala , entre las que se incluyen los posibles suministros de productos petrolíferos rusos a los mercados estadounidenses y mundiales», detalló el asesor.

, entre las que se incluyen los posibles suministros de productos petrolíferos rusos a los mercados estadounidenses y mundiales», detalló el asesor. «Como es lógico», se prestó « gran atención a las perspectivas de resolución del conflicto en Ucrania», apuntó.

a las perspectivas de resolución del conflicto en Ucrania», apuntó. Putin explicó detalladamente las medidas que Rusia está adoptando en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev, que «ha apostado por la escalada y por prolongar el conflicto por todos los medios».

del régimen de Kiev, que «ha apostado por la escalada y por prolongar el conflicto por todos los medios». Según subrayó el mandatario ruso, los intentos de Kiev de detener el avance de las tropas rusas no tienen ninguna perspectiva de éxito , ya que las fuerzas rusas mantienen plenamente la iniciativa y continúan avanzando.

, ya que las fuerzas rusas mantienen plenamente la iniciativa y continúan avanzando. La postura de Rusia «respecto a los objetivos y las metas de la operación militar especial no ha cambiado «, como tampoco la «disposición a una solución político-diplomática encaminada a lograr una paz duradera y sostenible».

«, como tampoco la «disposición a una solución político-diplomática encaminada a lograr una paz duradera y sostenible». Si anteriormente se valoró la posibilidad de reanudar las negociaciones tripartitas con participación de Estados Unidos y Ucrania inmediatamente después de las elecciones a la Duma Estatal rusa, ahora la situación es diferente: «Con sus intentos de sabotear nuestras elecciones, lanzando en el día principal de votación un ataque masivo con drones contra Moscú, contra otras ciudades y centros electorales, contra personas concretas vinculadas con la organización de las elecciones, el régimen de Kiev, en esencia, frustró la posibilidad de reanudar inmediatamente el proceso de negociación«, afirmó Ushakov.

Cuestiones técnicas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión temporal de las sanciones sobre las entregas de diésel ruso hasta las 12:01 a.m. (hora del este) del 7 de abril de 2027. Según el documento publicado, quedan autorizadas todas las transacciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de combustible diésel de origen ruso, incluida su entrada a territorio estadounidense.

A su vez, el viceprimer ministro ruso, Alexánder Novak, anunció que Rusia comenzará a levantar de inmediato la prohibición de la exportación de diésel, antes de los plazos previstos inicialmente. Según Novak, Moscú valora positivamente las medidas de Estados Unidos destinadas a estabilizar el mercado energético mundial y a restablecer gradualmente el comercio de productos energéticos. Asimismo, expresó la disposición de Rusia a coordinar futuras acciones para lograr un mercado más predecible y estable.

«Rusia está dispuesta a suministrar volúmenes adicionales de diésel al mercado estadounidense, así como a todos nuestros socios», afirmó Novak.

En concreto, destacó que se prevé exportar 300.000 toneladas en octubre, para llegar a 500.000 toneladas en noviembre y hasta un millón de toneladas en diciembre. A largo plazo, los suministros podrían alcanzar los tres millones de toneladas mensuales. Además, acentuó que, al mismo tiempo, el mercado interno ruso seguirá estando plenamente abastecido de diésel.