Recibe Empresa Cárnica espirituana la Placa Conmemorativa Centenario de Fidel

El colectivo se convirtió en uno de los primeros del país en recibir el reconocimiento

La placa fue develada en la sede de la dirección del cárnico espirituano. (Foto: Ariama Hernández)

La Empresa Cárnica de Sancti Spíritus recibió este sábado la Placa Conmemorativa por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro. La distinción, instituida por el secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP), de conjunto con el ministerio del ramo, tiene como objetivo reconocer a colectivos laborales del sector que se hayan destacado durante el año 2025 en el cumplimiento de los objetivos de sus entidades y en el trabajo sindical.

La placa fue develada en la sede de la dirección del cárnico espirituano con la presencia de Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Alberto López Díaz, ministro del sector, y Jorge Luis Fajardo, secretario general del SNTIAP.

«Este colectivo ha interpretado y aplicado correctamente las medidas aprobadas para el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista y ha logrado encadenamientos con productores y empresas estatales», destacó la secretaria general del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, Ana Rosa Pajón Díaz.

Según Dony Alberto Gómez Salas, director de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, la experiencia espirituana demuestra que la empresa estatal sí puede ser eficiente. «Esta empresa vendió 2 millones de dólares en 2025 y para 2026 se propone llegar a 5 millones. Además, debemos alcanzar una 1 500 toneladas más de producción con respecto al año anterior», aseguró el directivo.

En otro momento de la tarde, el titular de la Industria Alimentaria y la Pesca recorrió instalaciones de la entidad espirituana. Hasta la UEB Agroindustrial la Rosita llegó para constatar lo que se ha avanzado en esta unidad a poco más de un año de creada.

En estos momentos la masa porcina alcanza cerca de 1 000 animales, destinados a la producción industrial de la empresa. El ministro apreció la puesta en marcha de una nave de gallinas ponedoras que ya aporta mas de 700 huevos diarios.

El esquema de financiamiento que ha logrado esta entidad le permite realizar inversiones para mantener las producciones y mejorar las condiciones de trabajo del colectivo. En ese sentido, Alberto López Díaz inauguró una panadería perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Aseguramiento, que garantizará con producciones propias el pan para la merienda de los trabajadores.

Además de cumplir con las entregas a la canasta básica y el consumo social durante el 2025, la Empresa Cárnica espirituana aportó mensualmente entre 70 y 90 toneladas de carne a varias provincias del país con situaciones complejas, para asegurar los principales programas sociales.

Por el aporte y el ímpetu de sus trabajadores, esta entidad mereció ser la sede del acto nacional por el día del Trabajador de la Industria Alimentaria y la Pesca, que tendrá lugar este domingo en una de sus instalaciones.