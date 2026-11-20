«Comunidades por el Patrimonio, tejiendo conexiones para el futuro» ya presenta resultados en Trinidad y el Valle de los Ingenios, con el impulso a iniciativas para un turismo sostenible, mentorías y financiación de proyectos

En Trinidad confluyen la naturaleza, el patrimonio, la historia y la cultura. (Foto: Ana Martha Panadés/ Escambray)

La Oficina Regional de la Unesco en La Habana resaltó este viernes el aporte de las comunidades al patrimonio, al abordar los resultados de un proyecto que desarrolla en Trinidad, en esta central provincia de Sancti Spíritus.

El encuentro “Comunidades por el Patrimonio, tejiendo conexiones para el futuro” resaltó las colaboraciones y los aprendizajes del proyecto lanzado el año pasado en el centro histórico de Trinidad y el Valle de los Ingenios, sitios reconocidos hace 38 años en la lista del Patrimonio Mundial.

‎ En sus palabras de bienvenida a diplomáticos, representantes de sectores como la cultura y el turismo, y a otros invitados, la directora de la Oficina Regional, Anne Lemaistre, afirmó que la iniciativa apoyada por el Gobierno saudita busca mantener vivo el patrimonio a partir de las personas que lo practican, comparten y transmiten.

‎ Al respecto, la alta funcionaria significó el escenario especial que aportan Trinidad y el Valle de los Ingenios, por el legado cultural presente en sus calles, edificaciones y paisajes.

‎ Este proyecto reconoce a las comunidades como protagonistas de la salvaguardia y la transmisión de su patrimonio, una manera de trabajar que ha guiado a la Unesco a lo largo de ocho décadas, subrayó.

‎ De acuerdo con la directiva del ente multilateral, «Comunidades por el Patrimonio, tejiendo conexiones para el futuro» ya presenta resultados en Trinidad y el Valle de los Ingenios, con el impulso a iniciativas para un turismo sostenible, mentorías y financiación de proyectos.

‎ El evento incluyó desfiles de modas, presentaciones artísticas y exposiciones de esculturas y pinturas.