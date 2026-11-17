En la instalación turística perteneciente a Islazul en Sancti Spíritus salta a la vista la imagen desaliñada de las áreas verdes y el mal estado en que se encuentra la cubierta e algunas habitaciones, entre otros problemas

La falta de combustible o de electricidad no impiden realizar movilizaciones dirigidas a retirar la maleza. (Fotos: Rosa Blanco Martínez/ Escambray)

El descuido que prevalece en las áreas exteriores de Los Laureles, el motel insigne de Sancti Spíritus, llama poderosamente la atención: jardines llenos de maleza, plantas ornamentales maltrechas, techos de las habitaciones deteriorados, cerca perimetral con partes incompletas, falta de pintura y mantenimiento en general, entre otros problemas, saltan a la vista de cualquier transeúnte que pasa por el frente de la instalación perteneciente a Islazul en la provincia.

Cierto es que en los últimos tiempos la inestabilidad con el fluido eléctrico afecta el desempeño de dicho centro; sin embargo, aunque hoy sea menos solicitado el servicio de hospedaje, quienes optan por el mismo chocan con esa imagen desaliñada que impera en la mayoría de las áreas exteriores del lugar.

Los Laureles siempre fue un referente de buen trato y confort para los espirituanos y visitantes de otros territorios. Allí se hospedaban cada año los integrantes de equipos de béisbol, agrupaciones artísticas y algunos turistas de paso por la ciudad, entre otros; por eso, llama poderosamente la atención el mal estado en que se encuentra.

Aun así, algunas de sus áreas continúan abiertas al público, como es el caso de la discoteca, que funciona todos los miércoles, y la parrillada, a lo que se sumó recientemente el servicio de pasadía en la piscina, razón más que suficiente para mantener en forma el resto de los espacios. Nada tiene que ver la falta de combustible o de electricidad para realizar, con los propios trabajadores, movilizaciones dirigidas a retirar la maleza que, en ciertos sitios, está a punto de entrar por la puerta de las habitaciones.

El síndrome de la dejadez no puede carcomer lo que durante años permaneció en buen estado; el sentido de pertenencia y la cultura del detalle, de la que tanto se habló en tiempos pasados en esta provincia, deben tomar las riendas nuevamente si se pretende salvar Los Laureles o a cualquier otra instalación que lo requiera.