Recuerdo en el corazón de un pueblo (+fotos y videos)

Varias generaciones se reunieron en la histórica Plaza Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, como muestra de respeto y admiración a los 32 héroes caídos en Venezuela

Fotos: Alien Fernández/ Escambray

Convencidos de que no solo fue un encuentro de evocación, sino de compromiso, tal como expresó en el acto de reafirmación revolucionaria Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primera secretaria en esta provincia, representantes de varias generaciones de espirituanos se dieron cita a los pies del Paladín de las Tres Guerras, como muestra de respeto, gloria y honor a los 32 héroes caídos en Venezuela.

“Más que promesa de hoy, es promesa de ayer y de siempre: ¡Cuba no se acobardará, Cuba no retrocederá; la Revolución no se detendrá, la Revolución no retrocederá, la Revolución seguirá adelante, victoriosa; la Revolución continuará inquebrantable su marcha!”.

Esa convicción recibió las ovaciones de un auditorio marcado por el dolor tras la pérdida de quienes no dudaron en apoyar a una nación vecina, incluso en el momento más tenso al ser víctima de la más vil agresión.

“Los llevaremos siempre en el recuerdo como algo nuestro; y no en el recuerdo en el corazón de un hombre, o de algunos hombres, sino en el recuerdo único que no puede borrarse nunca: el recuerdo en el corazón de un pueblo”.

Justo antes de dar paso a la población a la sede del Comité Provincial del PCC para que honrara a quienes hoy integran lo más elevado del altar de la Patria, Pérez Martín realizó un recorrido por momentos de nuestra historia, donde muchos otros nombres portan el Honor y la Gloria.

“De la estirpe del Comandante en Jefe somos todos los cubanos, hombres y mujeres pacíficos, pero rebeldes cuando se nos intenta poner de rodillas; un pueblo que se yergue en los momentos más tensos, en los más difíciles, incluso en los más tristes de su historia”.

Lo confirman los rostros que pierden la mirada frente a las 32 fotos, los 32 orgullos de un país que desde el dolor enaltece su dignidad, solidaridad y valor.

Semejante a lo vivido en la Plaza Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, testigo de tantas otras muestras de compromiso con el ayer y el presente de Cuba, tuvieron lugar actos de homenaje en el resto de los municipios de la provincia.