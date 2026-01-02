Reinician las actividades docentes en Sancti Spíritus

El próximo lunes 5 de enero los estudiantes espirituanos reiniciarán las actividades docentes tras el período vacacional correspondiente al cierre del año

El martes 6 de enero se incorporarán al proceso docente los centros internos provinciales. (Foto: Facebook)

El próximo lunes 5 de enero los estudiantes espirituanos reiniciarán las actividades docentes tras el período vacacional correspondiente al cierre del año; jornada en la que todas las instituciones educativas externas y seminternas volverán a abrir sus puertas con normalidad, al igual que los centros internos municipales.

Mientras, el martes seis de enero se incorporarán al proceso docente los centros internos provinciales, entre los que destacan el IPVCE Eusebio Olivera Rodríguez, las escuelas pedagógicas Vladislav Vólkov y Rafael María de Mendive, así como el Instituto Politécnico Armando de la Rosa, al igual que las escuelas especiales de la provincia.

El máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus precisó a Escambay que, la transportación para el regreso a las clases de los centros internos está asegurada en los horarios habituales tal y como se les informó a los estudiantes previo a su salida para el período vacacional.