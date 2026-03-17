Representamos a Cuba desde el primer acorde (+fotos)

Un alto reconocimiento recibió en el XXII Festival Internacional de Guitarra de Zihuatanejo, México, la agrupación Cuerdas del Alma, con raíces espirituanas, aunque desde hace un año sus integrantes residen en La Habana, donde cursan estudios en la Educación Superior

Cuerdas del Alma defendió la música cubana en el XXII Festival Internacional de Guitarra de Zihuatanejo, México. (Fotos: Cortesía del entrevistado)

Ya en suelo nacional, los cuatro jóvenes intérpretes de guitarra que le dan vida a Cuerdas del Alma mantienen el brillo que envuelve las buenas vibras, sinceras emociones, ovaciones… Fueron días de fiesta y celebración para el proyecto con raíces espirituanas, durante el XXII Festival Internacional de Guitarra de Zihuatanejo, México.

“Representamos a Cuba desde el primer acorde —define Luis Javier García, el hijo de La Sierpe, el siempre recordado profesor de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona, hoy estudiante de la especialidad de Guitarra en la Universidad de las Artes, en La Habana—. Y fue, sin dudas, una experiencia maravillosa”.

Conciertos, visitas a instituciones educativas donde protagonizaron talleres y, por supuesto, el diálogo constante con otros asistentes como con el Trío Austral, distinguieron el primer itinerario internacional de la agrupación.

“Compartimos, especialmente, géneros nacidos en nuestra nación como el son y la rumba, llevados al lenguaje, claro, de la música de concierto. Asimismo, defendimos a grandes compositores que dignifican la música de cámara para guitarra, como el maestro Leo Brouwer, Flores Chaviano, Jorge Triana y Eduardo Martín”.

Junto a él, Gleibys Peralta, Abel Pino y José Ángel García subieron a más de un escenario para compartir no solo talento, sino lo aprendido durante años de estudios, desde la enseñanza elemental hasta ahora, cuando transitan por la Educación Superior.

“Zihuatanejo nos recibió con un cariño enorme y una energía que lo hizo aún más especial. Momentos así nos recuerdan por qué hacemos música: para compartir, para conectar y para vivir instantes mágicos junto al público”.

Lejos de casa, cuando pensaban que las emociones no se podían multiplicar aún más, los integrantes de Cuerdas del Alma conocieron de una noticia que estremeció a todo este archipiélago: se coronaron con el Primer Premio del Galardón Agrupación Joven 2025, otorgado por el prestigioso programa Iberorquestas Juveniles.

“La verdad es que no lo esperábamos —deja escapar Luis Javier aún con el tono de sorpresa en la voz—. Fue un momento muy impactante, de mucha emoción, porque es un reconocimiento internacional que valora no solo la calidad artística, sino también el impacto social, la innovación y el compromiso que tienen las agrupaciones con sus comunidades. Todo ello para nosotros significa muchísimo”.

El jurado internacional, integrado por tres profesionales de reconocido prestigio, evaluó las más de 10 candidaturas presentadas por los Representantes de Países (REPPI), de forma independiente. El segundo lauro recayó en la Orquestra Juvenil Geração, de Portugal.

Pero Cuba no solo subió a ese gran pentagrama con Cuerdas del Alma. En la categoría de Galardón Jóvenes Intérpretes, se llevó las palmas Kleis María González Vega, quien cursa Canto Lírico en la Universidad de las Artes e integra la agrupación Ensemble Cantabile.

“Para nosotros ha sido muy importante porque reconoce un trabajo que hemos hecho con mucho amor, sacrificio y con una profunda convicción. Sentimos un impulso para seguir en la creación, compartir nuestra música y contribuir en el desarrollo de la educación musical en nuestro país. Siempre desde la defensa del enorme valor que tiene la escuela cubana de guitarras.

“Agradecemos a todas las instituciones que nos apoyan, a las personas que nos han facilitado y, claro, este premio es también para Cuba”.

Sancti Spíritus fue testigo del nacimiento de Cuerdas del Almael 12 de febrero de 2024. Eran, entonces, cinco recién egresados del nivel medio y profesores de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona.

Prácticamente desde que se presentaron al mundo subieron a todos los escenarios espirituanos. Luego, Luis Javier García y Gleibys Peralta dirigieron su rumbo hacia la Educación Superior y, desde La Habana, se siguieron escuchando las guitarras.

Poco más de un año después, llega este alegrón en la primera presentación internacional del grupo.

“Espero en algún momento volver a presentarnos en Sancti Spíritus. Cuerdas del Alma seguirá defendiendo las raíces y cultura de Cuba”, concluyó Luis Javier.