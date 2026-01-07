Al menos siete efectivos de EEUU resultaron heridos durante secuestro del presidente Maduro

El Pentágono destacó que “la misión fue extremadamente compleja y se ejecutó con pocas bajas”, lo que atribuyó a la preparación de sus tropas conjuntas

La elite de las fuerzas especiales estadounidences, conocidas como «Delta Force», fueron las encargadas del secuestro del presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. (Foto: Internet)

Al menos siete efectivos estadounidenses resultaron heridos durante la operación militar denominada Absolute Resolve, ejecutada el pasado 3 de enero contra Venezuela, que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

De acuerdo con fuentes del Pentágono citadas por NBC News, dos de los militares aún se encuentran en recuperación, mientras que los otros cinco han regresado a sus funciones. Uno de los soldados sufrió múltiples impactos de bala en las piernas, considerados de gravedad, aunque se informó que todos reciben atención médica y están en proceso de recuperación.

El Pentágono destacó que “la misión fue extremadamente compleja y se ejecutó con pocas bajas”, lo que atribuyó a la preparación de sus tropas conjuntas. Sin embargo, las autoridades venezolanas han denunciado que la operación dejó un saldo devastador en la población civil.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó que en el operativo participaron alrededor de 200 efectivos estadounidenses, quienes ingresaron al centro de Caracas para capturar a Maduro. Hegseth aseguró que “ningún miembro del equipo falleció”, aunque no precisó si la cifra incluía únicamente a quienes estuvieron en suelo venezolano o también a quienes brindaron apoyo logístico.

Mientras tanto, los ataques contra blancos civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira dejaron un número todavía no precisado de víctimas venezolanas. El fiscal general, Tarek William Saab, habló de “decenas de bajas inocentes, civiles y militares”.

Medios internacionales como The New York Times estimaron que las víctimas podrían ascender a unas 80 personas, mientras que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó la muerte de 32 ciudadanos cubanos que combatieron en defensa de Maduro y su esposa.

En respuesta, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en honor a las víctimas de la agresión. Rodríguez subrayó que la acción de Washington constituye una “gravísima agresión militar” cuyo objetivo es apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular petróleo y minerales.

No obstante, durante su conferencia de prensa en Mar-A-Lago, Donald Trump había dicho que no hubo muertos ni heridos entre las fuerzas estadounidenses y exaltó que la operación de secuestro había sido “una demostración poderosa de la fuerza conjunta de EE. UU”.

¿Acaso el presidente norteamericano estará ocultando los muertos?