Rusia informa de la llegada de uno de sus petroleros a Cuba

Petrolero ruso Anatoly Kolodkin. (Foto: PL)

Un petrolero ruso con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo llegó a Cuba, según anunció este 30 de marzo en su página oficial el Ministerio de Transporte del país eslavo.

«El petrolero ruso Anatoly Kolodkin con un cargamento humanitario de 100 mil toneladas de crudo arribó a Cuba. El buque está en el puerto de Matanzas a la espera de ser descargado», refiere la nota del ente.

Dmitri Peskov agregó que Moscú está considerando enviar más suministros de petróleo a la isla. (Foto: RT)

Un artículo publicado este lunes en Rusia Today informa:

El portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este lunes la llegada del petrolero ruso Anatoli Kolodkin con unas 100.000 toneladas de petróleo de ayuda humanitaria a Cuba.

«Nos alegra que este lote de productos derivados del petróleo vaya a llegar a la isla, o mejor dicho, que ya haya llegado«, indicó el vocero. Peskov señaló que Cuba se encuentra «en condiciones de un bloqueo severísimo» y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo «para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población».

«Por supuesto, Rusia considera su deber no quedarse al margen y brindar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos», destacó Peskov, agregando que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a Cuba. «Seguiremos trabajando, repito, en la desesperada situación en la que se encuentran ahora los cubanos. Esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto», afirmó.

Petróleo ruso llega a Cuba

El buque Anatoli Kolodkin se encuentra actualmente a la espera de ser descargado en el puerto de Matanzas, comunicó el Ministerio de Transporte de Rusia.

Es el primer petrolero en llegar a Cuba en tres meses, después de que Estados Unidos obligara a Venezuela y México a cortar el suministro de energía a la isla. Cuba no ha recibido ningún suministro de petróleo desde el 9 de enero, lo que ha provocado una crisis energética.

Amenaza de EE.UU. a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

ante la supuesta que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China. Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca. El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana , que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

, que, sistemáticamente, y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales». El pasado 7 de marzo, Trump anunció que «un gran cambio pronto llegará a Cuba», que —añadió— está llegando «al final del camino».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

(Con información de Prensa Latina y Rusia Today)