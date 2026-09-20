Rusia intensificará los golpes contra objetivos militares de Kiev en represalia por sus ataques a civiles

Ucrania intentó perpetrar un ataque masivo contra Rusia, utilizando drones y misiles de crucero Flamingo, el 19 y 20 de septiembre con el objetivo de sabotear las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en el país

Militares rusos. (Foto: Sputnik)

Las fuerzas rusas planean continuar e intensificar sus golpes con armas de alta precisión contra objetivos militares del régimen de Kiev en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso, comunicó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

En esta línea, Defensa informó que el régimen ucraniano intentó perpetrar un ataque masivo contra Rusia, utilizando drones y misiles de crucero Flamingo, el 19 y 20 de septiembre con el objetivo de sabotear las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en el país.

«Gracias a las acciones competentes de las unidades de misiles antiaéreos, los grupos de fuego móviles, así como las tripulaciones de la aviación de combate y de tierra, en un solo día se derribaron 1.951 drones de ataque y ocho misiles de crucero de largo alcance sobre las regiones rusas. Otro misil de crucero lanzado por el enemigo se desvió y cayó en una zona deshabitada», reza un comunicado emitido por el ministerio.

Asimismo, detalla que todos los misiles Flamingo fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea rusos mientras se acercaban a objetivos civiles en la región de Moscú. «El intento de un ataque masivo contra Moscú fracasó. El enemigo no logró sus objetivos», concluye.