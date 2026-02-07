Sancti Spíritus continúa preparándose para la defensa (+fotos)

Clases prácticas de tiro, instrucciones sobre cuidados a enfermos y heridos y ejercicios en el terreno constituyeron el eje central de las actividades por el Día Nacional de la Defensa en la provincia

La práctica de tiro es la principal vía para la defensa personal en condiciones de agresión militar. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez y Yoanna Herrera/Escambray)

Con el propósito de salvaguardar la Patria ante una agresión enemiga, este sábado en la provincia de Sancti Spíritus tuvo lugar el Día Nacional de la Defensa, cuya demostración principal estuvo dirigida a la efectiva coordinación entre las estructuras de mando y la población.

En un primer momento, los miembros del Consejo de Defensa Provincial (CDP), con sus grupos y subgrupos de trabajo, recibieron clases prácticas relacionadas con el tratamiento a heridos, las características del armamento y la realización del tiro.

Los miembros del Consejo de Defensa Provincial (CDP), recibieron clases de tiro.

Encabezados por Deivy Pérez Martín y Alexis Lorente Jiménez, presidenta y vicepresidente del CDP, respectivamente, los participantes reforzaron sus conocimientos teóricos y prácticos sobre cómo moverse en el terreno, estimar distancias y localizar al enemigo.

Según José Eduardo Delgado de la Cruz, jefe de la Dirección de la Defensa en el territorio, resulta muy importante practicar el tiro porque es la principal vía para la defensa personal en condiciones de agresión militar y refuerza la doctrina de la guerra de todo el pueblo.

Luego, las acciones se trasladaron hacia Cabaiguán, donde comenzó el ejercicio con la puesta en completa disposición combativa del Consejo de Defensa Municipal y los Consejos de Defensa de Zona.

El programa se llevó a cabo en la localidad de Neiva, donde se acometieron las acciones a partir de los golpes aéreos, evacuación y clasificación de los heridos.

Por su parte, las Brigadas de Producción y Defensa y un batallón de las Milicias de Tropas Territoriales realizaron tareas de preparación y cohesión combativa.

Además, se ejecutó la lucha contra el enemigo que se acercaba al Consejo de Defensa de Neiva y, desde sus posiciones, estas fuerzas neutralizaron una emboscada para impedir su objetivo.









Entre otras acciones, los presentes recibieron clases prácticas de colocación de explosivos y minas, lanzamiento de granadas y tiros de calibre de combate.

Teniendo en cuenta las actuales condiciones del país, las máximas autoridades del Partido y del Gobierno han decidido trasladar, a partir de la próxima semana, las actividades del Día Nacional de la Defensa para los viernes.