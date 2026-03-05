Sancti Spíritus de cara a su cumpleaños 512

Entre las tantas acciones ya se diseñaron las convocatorias para los Premios de la Ciudad, los certámenes más importantes del territorio para agasajar la añeja urbe

Todo el sistema institucional cultural se sumará al homenaje de la efeméride. (Foto: Facebook)

A pesar de las complejidades del actual contexto, el cual ha obligado a reprogramar el quehacer cultural del territorio, en Sancti Spíritus se piensa, diseña y organiza el cumpleaños 512 de la cuarta villa de Cuba.

Entre las propuestas concretas están ya las convocatorias de los Premios de la Ciudad, en todas las manifestaciones artísticas, así como el Coloquio de la Cultura espirituana.

“Ese último se efectuará el día dos de junio —informó Luis Ángel Cruz, comunicador en la Dirección Municipal de Cultura—. Como cada año, aspiramos contar con el potencial científico que mejor analiza y expone sus estudios relacionados con expresiones y fenómenos culturales de este territorio”.

De acuerdo con la fuente, se presentarán en dos comisiones: estudios históricos del patrimonio, la creación artístico-literaria y las tradiciones culturales, así como los estudios socioculturales, comunicacionales, bibliotecológicos y de la enseñanza artística.

“Ese espacio es siempre uno de los más importantes en la antesala de la celebración de un nuevo cumpleaños de nuestra añeja urbe. Gracias a las propuestas que se presentan, además de socializar resultados con valores científicos, permiten actualizar los fondos bibliográficos de la memoria histórica del municipio”.

Igualmente, ya se ha planificado que todo el sistema institucional cultural se sumará al homenaje de la efeméride, que, si bien no es aniversario cerrado, contará, con propuestas adaptadas al actual contexto.

“Todas las acciones que tradicionalmente se hacen se disfrutarán. Por ejemplo, la Casa de la Trova Miguel Companioni mantendrá sus puertas abiertas con una programación especial, los museos intencionarán sus propuestas y la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, además de ser la sede del coloquio, también asumirá otras opciones.

“En relación con la entrega de los Premios de la Ciudad, se aprovecharán diferentes espacios, de acuerdo con la manifestación laureada. En el caso del teatro, en esta ocasión, estrechará vínculos con una jornada relacionada con el trabajo de ese elemento a nivel de país”.

Desde ya se han sumado al diseño del programa de celebración la Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus, todos los Consejos Provinciales y organizaciones como el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Filial espirituana de la Asociación Hermanos Saíz.

“Es la fiesta más importante que vivimos los espirituanos. Por tanto, precisa más que nunca del trabajo en comunión. No podemos pasar por alto una efeméride tan honorable”, concluyó.