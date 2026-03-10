Sancti Spíritus: Escuela Pedagógica Rafael María de Valdivia renueva su imagen

Aprovechando la modalidad semipresencial en la que están trabajando, el colectivo del centro desarrolla labores de limpieza y mantenimiento

Los trabajadores se han sumado a las labores, además de apoyar la docencia en otras instituciones educativas del territorio. (Foto: Facebook)

Desde hace varias semanas los estudiantes de la escuela pedagógica Rafael M. de Mendive, de Sancti Spíritus, están trabajando en la modalidad semipresencial, ubicados en sus municipios de residencia, donde ya comenzaron la práctica docente correspondiente a su plan de estudios, que se adelantaron como alternativa para dar continuidad al proceso docente en medio del complejo escenario energético que atraviesa el país.

A propósito de ello, Yorlandy Pérez Hernández, director de la institución, precisó: “Aprovechando que no están los estudiantes de manera presencial, todos los trabajadores del centro nos hemos implicado en diversas actividades de limpieza y mantenimiento para garantizar su regreso con mejores condiciones”.

Las principales acciones han estado centradas en la pintura de aulas y laboratorios, la limpieza de los jardines y el exterior del centro, así como el mantenimiento del mobiliario escolar e instalaciones eléctricas de esa institución educativa.

De igual forma, el personal docente supervisa y guía a los estudiantes durante sus prácticas profesionales, además de apoyar la docencia en otros centros formativos del territorio que así lo requieran en estos momentos.