Falleció el Rey del tres y el laúd

Marcelo Lamas es uno de los referentes más importantes de la cultura cubana, no solo por sus composiciones e interpretaciones con ambos instrumentos, sino por formar a varias generaciones

La noticia con retraso, pero igual consternó a músicos, amigos y quienes saben reconocer a Marcelo Lamas como el rey del tres y del laúd. Falleció el 15 de enero de 2026 en los Estados Unidos, donde residió en los últimos tiempos para ser atendido por su hija.

Con 82 años recién cumplidos, el guajiro legítimo de San Ambrosio, en el corazón histórico Escambray, se despidió como la inmensa figura que esculpió a fuerza de virtuosismo y vocación de servir.

No sólo se le reconoce su carrera artística al integrar el emblemático grupo Los Pinares y sus propios proyectos, primero Los Guanches y, luego Los Lamas sino por incidir, tanto directa como indirectamente, en la formación de varias generaciones.

Fue testigo del inicio de la enseñanza del laúd en la actual Escuela de Arte Ernesto Lecuona, de Sancti Spíritus, y fundó un taller de repentismo nombrado Marcelo Lamas y sus Raíces.

Muchas de sus composiciones, en las que rompió las barreras entre lo culto y lo popular, se estudian en el Instituto Superior de Arte.

Los instrumentistas y pedagogos Doris Oropesa y Efraín Amador lo consideran uno de los referentes de obligada consulta entre quienes

apuestan por dominar las cuerdas de ambos instrumentos.

Enalteció a la cultura en más de un escenario internacional y

mereció homenajes en reconocidos eventos, donde compartió su

talento, hoy legado de valor inigualable para la cultura cubana